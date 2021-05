Kako so gasilci iz potoka rešili srno #video

V strugo gorskega potoka Mošenik se je ujela mlada srna. Gasilci so s hitrim posredovanjem in iznajdljivostjo srno ujeli ter jo nepoškodovano spustili na prostost.

Gorski potok Mošenik, ki izvira v okolici prelaza Ljubelj v Karavankah in teče po Šentanski dolini do Tržiča, je bil lokacija neverjetne akcije slovenskih gasilcev. V strugo potoka, ki je v delu in ograjen, se je ujela mlada srna. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Tržič so hitro ukrepali in srno rešili ter jo nepoškodovano spustili v naravo.

[PGD Tržič] Reševanje srne from video2go.live on Vimeo.