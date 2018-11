Kako smrtonosne so ceste

Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije na svetovnih cestah letno umre približno 1,24 milijona udeležencev, kar pomeni najmanj 3.390 na dan. Poškoduje se okoli 50 milijonov ljudi, pet milijonov pa jih za vedno ostane invalidnih.

Po podatkih Evropske komisije je na cestah v EU leta 2017 umrlo 25.250 ljudi, 1,8 milijona pa se jih je huje ali lažje poškodovalo. V letu 2016 je bilo smrtnih žrtev 25.964.

Od leta 1991 na slovenskih cestah ugasnilo skoraj 7.500 življenj

Slovenske ceste so od leta 1991 do 2018 zahtevale 7.435 življenj, 282.969 ljudi pa se je v prometnih nesrečah hudo telesno poškodovalo, navajajo v zavodu Varna pot.

Letos je na slovenskih cestah ugasnilo že 86 življenj, kar je sicer manj kot v enakem obdobju lani, a še vedno preveč. "Ko govorimo o Viziji nič, je to nekaj, za kar smo vsi, konkretno pa si mislimo, da te vizije ne moremo doseči," je sicer skeptičen predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba.

Poudarja pa, da lahko k zmanjšanju števila žrtev na cestah prispeva vsak udeleženec cestnega prometa.

Na Igriški ulici v Ljubljani se je ob predstavitvi projekta Vizija nič 88 prostovoljcev uleglo na ulico in tako predstavilo 88 letošnjih smrtnih žrtev v prometu. Foto: STA

"Ne čakajmo na trenutek, ko nas šele osebna bolečina spodbudi k temu zavedanju"

Letošnji dan spomina na žrtve prometnih nesreč, ki ga obeležujemo danes, poteka pod sloganom Če bi ceste spregovorile - prispevajmo svoj delež k izboljšanju varnosti v cestnem prometu.

Notranji minister Boštjan Poklukar je ob tem poudaril, da je za zagotavljanje čim boljše varnosti cestnega prometa nujno povezovanje in sodelovanje vseh pristojnih institucij. Vse te aktivnosti pa po njegovih besedah nikoli ne bodo imele zadostnega učinka, dokler družba kot celota ne bo ponotranjila zavedanja o ničelni toleranci do nepremišljenih in tveganih ravnanj v prometu.

Vse voznike in druge udeležence v prometu je zato pozval k odgovornemu ravnanju. "To se začne pri vsakem posamezniku in njegovi odgovornosti do sočloveka. Ne čakajmo na trenutek, ko nas šele osebna vpletenost in bolečina spodbudita k temu zavedanju, ampak naj to postane del našega vsakdana in prežema naše sleherno dejanje v prometu."