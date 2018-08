Kako si bodo stranke razdelile delovna telesa DZ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnji izredni seji bodo poslanke in poslanci volili še tretjega podpredsednika državnega zbora. DeSUS na to mesto predlaga Branka Simonoviča. Oblikovali bodo tudi delovna telesa DZ, pri čemer predlogu razdelitve predsedniških mest SDS in NSi nasprotujeta. SDS si namreč želi predsedovanje odboru za zdravstvo, ki je pripadlo Levici.