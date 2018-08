Židan: Prioriteta je pomagati tistim, ki so v državnem zboru plačani premalo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za predsednika SD Dejana Židana, ki bo po pričakovanjih na mestu predsednika DZ zamenjal Mateja Tonina, je pri predlogih sprememb slednjega glede plač v DZ prioriteta pomagati tistim, ki so plačani premalo.

Tonin je v dveh mesecih mandata na čelu DZ predstavil vrsto predlogov sprememb, s katerimi bi po njegovih trditvah vzpostavili pravičnejša razmerja znotraj obstoječe mase sredstev za zaposlene v DZ. Židan, o čigar imenovanju na mesto predsednika DZ bodo predvidoma danes odločali poslanci, pričakuje, da mu bo Tonin predstavil predloge, če bo izvoljen.

"Kar je meni prioriteta, če gledamo plače, je, da pomagamo tistim, ki so v tem državnem zboru plačani premalo. Tudi v tem državnem zboru najdemo ljudi, ki opravljajo častno delo, bodisi natakarji bodisi čistilke, in tu je treba pogledati, ali se jim lahko kaj pomaga. Samo to je prioriteta. Kako pomagati ljudem, ki jim je najtežje," je poudaril Židan pred začetkom današnje seje.

Dodal je, da se je Toninov predlog sicer usklajeval po poslanskih skupinah, a sam v to ni bil pretirano vpet, saj je še opravljal ministrsko delo. "Težko se opredeljujem, dokler mi Tonin ne predstavi, kaj so se dogovorili," je še povedal.

Najbolj kritična do Toninovega predloga je Levica, v kateri ocenjujejo, da gre za povečanje privilegijev poslancev. Židan je glede omenjene stranke ponovil stališče prihodnje koalicije, da je Levica opozicijska stranka, s katero so sklenili dogovor o sodelovanju. Po Toninovem mnenju, ki se je oprl tudi na mnenje zakonodajnopravne službe, pa je treba Levico pri sestavi delovnih teles DZ šteti za koalicijsko stranko.

Tonin je napovedal, da bo danes podal odstopno izjavo takoj po izvolitvi podpredsednice DZ. Za to mesto kandidira Tina Heferle iz vrst LMŠ. Poslanci se bodo nato na seji seznanili s Toninovim odstopom, nato pa bodo, kot so napovedali v koalicijskih strankah, vložili Židanovo kandidaturo za predsednika DZ. O njej bodo odločali še danes.