Kako na preprost način pomagati otrokom v stiski?

Oglasno sporočilo

Po navdihujočem lanskoletnem odzivu lahko z enostavnim spletnim nakupom na strani www.vreckadobrote.si znova pomagamo spremeniti življenjske situacije otrok in mladostnikov, ki so zaradi epidemije marsikje še toliko težje. S pomočjo dobrih ljudi in podjetja HOFER je v letu 2020 v manj kot treh mesecih kar 2.274 Vrečk dobrote pričaralo nasmeh otrokom programa Botrstvo po vsej Sloveniji.