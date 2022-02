Kako bodo v Rogaški Slatini porabili denar Eurojackpota? #video

Si predstavljate, da poleg dviga pošiljke mimogrede izpolnite še dobitni listek Eurojackpot, ki vam prinese 11 milijonov evrov. Prav to je morda zgodilo nekomu iz Rogaške Slatine, ki je z dobitkom poskrbel tudi za dodatno finančno injekcijo občini.

"Vzeli si bomo čas in naredili analizo nekaterih projektov, fazo pripravljenosti, predvsem pa njihovo izvedljivost. Osebno menim, da ne bi bilo najbolje, če bi ta sredstva razdelili na prafaktorje," meni župan občine Rogaška Slatina Branko Kidrič. Njihova želja je, da bi lahko pri oblikovanju predloga sodeloval čim širši krog občank in občanov.

Petnajstodstotni davek na igre na srečo v tem primeru znaša 1,67 milijona evrov. Se pa v občini najde tudi kar nekaj projektov, ki jim bodo lahko posvetili pozornost. Župan zatrjuje, da prihajajoče volitve in pritiski javnosti ne bodo imeli vpliva na odločanje in razporejanje pridobljenih sredstev. Prav tako sredstva ne bodo šla za gradnjo Kristalnega stolpa, za katerega je finančni načrt že zaprt.

"V občini je poraba javnega denarja vsa leta pregledna, je pod nadzorom in podkrepljena s sklepi občinskega sveta. Vsekakor bo tako tudi s temi sredstvi in verjamem, da ne bodo vplivala na državnozborske, lokalne ali predsedniške volitve," zatrjuje Kidrič.

V Žalcu zgradili pivsko fontano

V takšnem položaju, ko na občinski proračun priteče velik znesek, se je treba včasih obrniti tudi po nasvet k nekomu, ki se je s takšnimi dilemami že spopadal. Kako se je naložba obrestovala v Žalcu, nam je povedal župan občine Žalec Janko Kos.

"Kaj narediti s tem denarjem? Mi smo najprej ohladili glave, denar smo vezali na banki, takrat so bile obresti še dobre," se je spominjal župan Kos.

"Dobrih 200 tisoč evrov so namenili za pivsko fontano, ki je bila takrat drzen, inovativen in nevsakdanji projekt. Imel je veliko nasprotnikov, danes pa je to zgodba o uspehu, številni nas posnemajo," je dodal Kos. Občini Rogaška Slatina tako svetuje, naj del denarja vloži v gospodarstvo, da bodo vsi ljudje nekaj imeli od tega, del pa v nekaj drznega. Verjame, da bodo tako tudi naredili.

Kakršnakoli bo odločitev občine, je pomembno zgolj to, da so sredstva razporejena pregledno in v interesu občank in občanov.