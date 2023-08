Kaj se je dogajalo na Bledu?

Golob in Michel sta se danes ob obisku Kamnika, ki so ga prizadele katastrofalne poplave, strinjala o pomenu širitve EU, ki je bila osrednja tema današnje večerje.

"EU je sedaj v dilemi, kako zastaviti proces približevanja, da bo ta lahko odgovarjal na izzive današnjega časa. Na večerji se bomo pogovorili o priložnostih, ki se ponujajo državam Zahodnega Balkana in zakaj bi bilo treba povečati njihove napore po harmonizaciji zakonodaje, da bi posledično lahko decembra na Evropskem svetu naredili korak naprej," je dejal Golob.

Zunanja ministrica Tanja Fajon, ki se je prav tako udeležila večerje, je sicer danes južnokorejskega kolega Parka Jina, ki se bo udeležil Blejskega strateškega foruma, povabila tudi na nedeljski pohod na Uskovnico.

Great gathering with all #WesternBalkans leaders & @CharlesMichel ahead of #BSF2023.



We have to think out of the box & use the momentum & speed up the #enlargement process. Value based process brings us together.



🇸🇮 will continue to work hard on bringing #WB closer to the 🇪🇺 pic.twitter.com/qEcikOQtgr