Nedavno pod vodo, zdaj na oglasu: kako ga prepoznati?

Nedavno poplave so uničile veliko osebnih avtomobilov, ki pa vseeno prihajajo na trg. Nekateri prodajalci jih odkrito prodajajo kot “poplavljene”, prav gotovo pa bo prišlo tudi do primerov, ko se bo ta del njihove zgodovine poskušal skriti. Enostavno čiščenje izboljša vtis, toda pravih težav ne odpravi.

Izkušenemu strokovnjaku poplavljen avtomobil ne uide

Izkušen mehanik ve, kaj mora ob tveganju, da je avto zalila voda, pogledati in preveriti. Očitni znaki so rjav prah ali zasušen mulj na težko dostopnih kotičkih, do katerih laiki, ki so avto čistili, niso mogli dostopati. Zaznati je mogoče tudi vonj, značilen za avte, ki so bili prepojeni z umazano vodo.

“Strokoven pregled rabljenega avtomobila pred nakupom je že sicer zelo priporočljiv, saj se na trgu rabljenih avtomobilov še vedno pojavljajo številne skrite napake in manipulacije, nedavne poplave, ki so zalile tudi veliko vozil, pa so razlog več, da izbran avto pred nakupom prepustite izostrenemu očesu izkušenega mehanika”, svetuje Jurij Kočar, vodja servisne dejavnosti pri AMZS. “

Kdaj se poplavljeno vozilo še splača popravljati?

Pri večini avtomobilov, ki jih je voda zalila nad višino sedeža, je popravilo nesmiselno in neekonomično. Tak avtomobil nikoli ne bo tak kot pred poplavo.

“Če bi želeli popraviti vse poškodovane dele, bi morali popolnoma zamenjati električno napeljavo, avto dobesedno razstaviti, očistiti, posušiti in nato ponovno sestaviti. A zavedati se moramo, da so vse elektronske komponente, ki jih je zalila voda, uničene. Teh pa je v sodobnih avtomobilih veliko. Če ponazorimo, je s poplavljenim avtom podobno, kot da bi vam v vodo padel prenosni računalnik. Morda uspete rešiti nekaj podatkov in kakšne malenkosti, ampak tak računalnik ne bo več brezhibno deloval. Lahko se sicer zgodi, da ko ga osušite, nekaj časa celo še deluje, a prej ali slej se bodo pojavile usodne težave. Podobno je z avtomobili. Ti imajo na različnih mestih elektronske krmilnike, ki v primeru stika z vodo niso zaščiteni, zato je škoda največkrat nepopravljiva,” nadaljuje Kočar.

Foto: Gasilci Mozirje

Kaj storiti, če vode ni bilo veliko?

Če voda avta ni zalila nad višino sedeža, je treba čim prej odklopiti akumulator. Kočar razloži, da s tem dosežemo breznapetostno stanje vozila in preprečimo morebitno dodatno škodo. Pri sodobnih avtomobilih namreč veliko naprav zaradi stanja pripravljenosti tudi v mirovanju ostane pod napetostjo.

Naslednji korak je, da avtovleka avto odpelje do preverjene servisne delavnice, kjer bodo razstavili vodi izpostavljene dele in preverili, katere komponente je voda poškodovala. Pri tem mora tudi na videz posušen avto ostati odklopljen, kar pomeni, da mora biti na pregled prav tako pripeljan z vleko.

Pri AMZS prek sistema Doberavto lahko tudi preverijo del zgodovine avtomobila, ki pove, iz katere regije rabljeno vozilo prihaja. To je še posebej zanimivo ob povečanem številu rabljenih avtomobilov s poplavljenih območij.

Za izredno popravilo naj bo v rezervi do tisoč evrov gotovine

Pri nakupu avtomobila, vrednega od 2000 do 5000 evrov, ki ima za sabo že nekaj let in kilometrine, je nujno upoštevati predvidene in tudi nepredvidene stroške popravil. Kočar svetuje, da je treba pri nakupu avtomobila z veliko kilometri poskrbeti, da imamo na voljo od 100 do 1000 evrov za morebitno izredno popravilo. Po njegovih izkušnjah bi tak znesek moral moralo zadostovati, tudi če pride do zelo velike okvare na motorju. Najcenejši motor za vzdrževanje so atmosferski bencinski motorji, najdražji pa zaradi visokotlačnih sistemov vbrizga goriva in splošne kompleknosti turbodizli.