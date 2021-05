Kaj se dogaja na naši južni meji? #video

Enaindvajset policistov, ti so prispeli na pomoč iz Estonije, Latvije in Poljske, se bo kolegom iz Slovenije pridružilo pri varovanju južne meje.

Zaradi naraščanja števila nezakonitih prehodov južne meje je Slovenija za pomoč prosila članice EU. Odzvale so se sicer samo države iz vzhodne Evrope, prvi policisti so tako že prispeli v Slovenijo. Gre za 21 policistov, ki so prispeli na pomoč iz Estonije, Latvije in Poljske. Ti bodo pomagali slovenskim nadzornikom meje v mešanih patruljah. Slovenski policisti bodo vodili policijske postopke, kolegi iz držav članic jim bodo pri tem pomagali. Torej bodo varovali njihove postopke in seveda po potrebi tudi uporabili nekatera izvršna pooblastila. Vendar le na podlagi slovenske zakonodaje in pod nadzorom ter ob prisotnosti slovenskih policistov.

Vsak teden Slovenijo stane več kot 10 tisoč evrov

"Jasno je, da moramo stroške teh ljudi, ki tukaj spijo, jedo, ki jim tukaj pripadajo tudi določene dnevnice oziroma prihodki, plačati mi," je prihod policistov iz tujine komentiral minister za notranje zadeve Aleš Hojs. "Plače ne, to, kar sem povedal, pa ja. Čisto okvirno lahko rečem, da nas ena taka tri- ali štiritedenska misija v tej zasedbi, torej toliko policistov, kot ste jih videli tukaj, stane približno med 40 in 50 tisoč evrov," je številke razkril Hojs.