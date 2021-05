Čez državno mejo, kjer ni prehoda, ali pa čez ograjo

Policisti so imeli med koncem tedna veliko dela z nedovoljenimi prestopi državne meje, kjer ni mejnega prehoda. Izdajali so plačilne naloge ali pa kršitelje zavrnili in poslali nazaj.

Policisti so včeraj dopoldne obravnavali državljane Slovenije, BiH in Srbije, ki so na območju Policijske postaje Gorišnica z osebnim avtomobilom slovenskih registrskih oznak nedovoljeno prestopili državno mejo med Hrvaško in Slovenijo na mestu, kjer ni mejnega prehoda, za to pa niso imeli ustreznih dovoljenj.

Slovenskemu državljanu so izdali plačilni nalog in mu dovolili vstop, druga dva pa oglobili in ju vrnili nazaj na Hrvaško.

Čez državno mejo, kjer ni mejnega prehoda

Prav tako je na območju Policijske postaje Gorišnica včeraj dopoldne državljan BiH z urejenim bivališčem v Sloveniji z osebnim avtomobilom slovenskih registrskih oznak nedovoljeno prestopil državno mejo med Hrvaško in Slovenijo na mestu, kjer ni mejnega prehoda, za kar ni imel ustreznega dovoljenja. Izdali so mu plačilni nalog.

Podobno so ukrepali še enkrat, sinoči, ko so ustavili državljana Hrvaške, ki je z osebnim avtomobilom hrvaških registrskih oznak nedovoljeno prestopil državno mejo med Hrvaško in Slovenijo na mestu, kjer ni mejnega prehoda, za to pa ni imel ustreznega dovoljenja. Policisti so mu napisali globo.

V državo poskušala čez ograjo

Na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje pa so včeraj prijeli še dva državljana Afganistana, ki sta v bližini prehoda čez ograjo nedovoljeno vstopila v našo državo. Oba so vrnili na Hrvaško, predali ju bodo hrvaškim varnostnim organom.