Vlada je sprejela prve ukrepe za zaščito javnega zdravstvenega sistema #vŽivo

"Ti ukrepi bodo še posebej pomembni po 1. marcu, ko bodo prenehala veljati soglasja za nadurno delo," je na novinarski konferenci po seji vlade uvodoma pojasnil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež. Medtem so se ob začetku sedmega tedna stavke Fidesa stavkajoči zdravniki na stavkovnem zboru v UKC Ljubljana pogovorili glede dela po 1. marcu, ko bodo v veljavo začeli stopati umiki soglasij za nadurno delo.

"Z ukrepi bomo podprli direktorje javnih zdravstvenih zavodov, da bodo bolnišnice in javni zdravstveni domovi še naprej zagotavljali zdravstveno varstvo prebivalcev," je pojasnil Kordež.

Prvi ukrepi so usmeritve vlade za organizacijo dela. Direktorji bodo preverili utemeljenost posameznih oblik dela, kot so izmensko delo, dežurstvo ter stalno pripravljenost. "To v praksi pomeni, da bodo tam, kjer trenutne oblike dela ne bo mogoče ohraniti zaradi nezadostnega števila zdravnikov, te zdravnike lahko razporedili v izmensko delo," je dodal.

Stalna pripravljenost

Stalna pripravljenost naj se organizira tam, kadar javni zdravstveni zavod na podlagi analize ugotovi, da je obremenjenost zdravstvenega delavca v času izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva manjša od 25 odstotkov običajne delovne obremenitve.

Nujna medicinska pomoč

Izvajalci službe Nujne medicinske pomoči (NMP) lahko v primeru nezmožnosti zagotavljanja NMP organizirajo skupno dežurno mesto. V tem primeru javna zdravstvena zavoda skleneta dogovor, v katerem določita lokacijo skupnega dežurnega mesta , kjer se zagotavlja stalna prisotnost zdravnika za izvajanje službe NMP.

Prvi umiki se bodo uveljavili v petek

Ob začetku sedmega tedna stavke Fidesa so se stavkajoči zdravniki ob 8. uri zbrali v UKC Ljubljana. Med drugim so se pogovorili glede dela po 1. marcu, ko bodo v veljavo začeli stopati umiki soglasij za nadurno delo. Za neprekinjeno nujno zdravstveno varstvo bo poskrbljeno, lahko pa zmanjka kadra za pokrivanje dejavnosti specialističnih ambulant, je poročala STA.

"Današnji zbor je bil spet eden številčnejših," je po zaključku v izjavi za medije povedal predstavnik Fidesa v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Milenko Stanković. Na zboru je bil prisoten tudi pravni zastopnik sindikata, ki je odgovarjal na vprašanja zdravnikov glede dela po uveljavitvi preklicev soglasij za nadurno delo.

V UKC Ljubljana je sicer po besedah Stankovića soglasja umaknilo med 420 in 450 zdravnikov, nekaj zdravnikov pa je umike naknadno preklicalo. Prvi umiki se bodo uveljavili v petek. Poudaril je, da je odločitev glede umika soglasja svobodna volja vsakega zdravnika. Meni, da marsikateri zdravnik soglasja za nadurno delo ne bo nikoli več podpisali, saj bo videl razliko v kakovosti življenja. Nekateri pa se bodo morda v prihodnosti odločili, da soglasja znova podpišejo, a z omejitvami glede števila nadur.

Glede uveljavitve umikov je Stanković dejal, da bodo morali delodajalci zdravnikom v skladu z zakonodajo po 16-urnih dežurstvih odrejati 12-urne počitke, vsaj enkrat na teden pa vsaj 24-urni počitek. Ob odsotnostih zaradi dopustov in bolezni se lahko zgodi, "da bo kje zmanjkalo", je dejal. "Igrajo se pač z nečim, s čimer se ni za igrati," je opozoril.

Na vprašanje, ali so morda tudi v ljubljanskem kliničnem centru zdravniki, ki so vložili umike soglasij za nadurno delo, od vodstva prejeli preklice soglasij za delo pri drugih izvajalcih, je odgovoril, da zaenkrat ne. "Ampak moje osebno mnenje je, da če smo pač tu preklicali soglasje, da potem tudi drugje ne delaš," je povedal.

Sedmi teden stavke

Sindikat Fides stavka od 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Po več pogajalskih sejah z vladno stranjo, ki sodeč po izjavah predstavnikov obeh strani niso prinesle napredka, je glavni stavkovni odbor Fidesa na seji 30. januarja soglasno sprejel sklep, da vodstvom zdravstvenih zavodov predajo preklice soglasij za nadurno delo. Preklici v veljavo večinoma stopijo z začetkom marca.