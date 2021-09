Kaj pa vi: ste že delili srečo v obliki vreče?

Oglasno sporočilo

Ker je tudi vreča, kakor sreča, za to, da se deli, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in HOFER ponovno vzpostavljata projekt Vrečka dobrote za pomoč otrokom in mladostnikom iz programa Botrstvo. V sklopu projekta boste v prihodnjih mesecih lahko delili vrečko z osnovnimi živili in izdelki za nego v vrednosti 25 evrov ter tako pomagali družinam v stiski. HOFER bo k vsaki vrečki priložil še darilni bon za deset evrov in družinam omogočil, da vrečko dopolnijo z izdelki po lastni izbiri. Vrečko dobrote lahko zelo enostavno delite prek spletne strani www.vreckadobrote.si .

Negotovi časi, v katerih živimo, so močno poglobili osebne stiske. Več kot 250 tisoč oseb v Sloveniji trenutno živi pod pragom tveganja revščine*, osamljenih in potrebnih naše pomoči. Zato je v tem času še toliko pomembnejše, da drug drugemu pomagamo.

Tudi pobudnica projekta Botrstvo in predsednica njegovega nadzornega odbora Milena Štular poudarja pomen medsebojne pomoči: "Ti paketi so družinam po vsej Sloveniji v veliko pomoč pri premagovanju trenutnih finančnih in materialnih stisk. Starši so tako vsaj malo razbremenjeni pri nakupu prehrane, otroci pa v tej vrečki najdejo tudi kakšno malenkost za sladkanje. Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem, ki so in še bodo Vrečke dobrote kupili in s tem prispevali k lajšanju stisk otrok Botrstva."

Začetek že druge letošnje akcije je podprlo tudi 11 HOFERjevih sodelavk in sodelavcev, ki so v sklopu Korporativnega prostovoljstva v osrednjem skladišču v Lukovici pripravili kar 200 Vrečk dobrote. Izdelke je v celoti doniral HOFER in k vsaki vrečki priložil še darilni bon v vrednosti deset evrov.

Vrečko lahko podarimo tudi takrat, ko nimamo ideje, kaj bi podarili bližnjim. Deliti vrečo (in srečo) kot darilo prinese dvojno dobro, saj z njo razveselimo tako prejemnika darila kot tudi tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo.

