Kaj pa vi mečete v peč, da je zrak tako onesnažen?

"Biomasa je pomemben obnovljiv vir energije, seveda ob primerni uporabi goriva, vzdrževanja in ustrezno kakovostne kurilne naprave. Zahteve glede emisij ureja že obstoječa okoljska zakonodaja in nadzor nad izpusti v teh kotlih. Pomembna je tudi ustrezna energetska učinkovitost stavbe," poudarjajo na direktoratu za energijo.

"Biomasa je pomemben obnovljiv vir energije, seveda ob primerni uporabi goriva, vzdrževanja in ustrezno kakovostne kurilne naprave. Zahteve glede emisij ureja že obstoječa okoljska zakonodaja in nadzor nad izpusti v teh kotlih. Pomembna je tudi ustrezna energetska učinkovitost stavbe," poudarjajo na direktoratu za energijo. Foto: Stela Mihajlović

Zrak je pozimi pogosto tako onesnažen, da je skoraj nemogoče dihati. V Sloveniji je v zimskem času zrak najbolj obremenjen z izpusti iz malih kurilnih naprav. Ponekod se iz dimnikov nenehno vali temen dim in vprašamo se, ali res ni mogoče stopiti na prste onesnaževalcem. Pri kurjenju lesne biomase namreč nastaja cela vrsta zdravju in okolju močno škodljivih snovi – delci PM10 in PM2,5, dušikovi oksidi, ogljikov monoksid, hlapne organske spojine in drugo. Globe za onesnaževalce so neverjetno nizke.

V Sloveniji meritve kakovosti zraka opravlja ARSO, ki ob prekoračitvah izdaja opozorila za prebivalce glede gibanja na prostem. Razlog za prekoračitve so pogosto neustrezne in zastarele kurilne naprave, ki pogosto niti niso redno pregledane in so zato problematične tudi z vidika požarne varnosti, ne le zaradi dušečega dima, ki ga ustvarjajo in ki nato prek dimnikov prehaja v okolje.

Po zakonu je treba tako zaradi varnosti za uporabnika kot dovoljene obremenitve okolja redno izvajati predpisane dimnikarske storitve. Poleg pregleda primernosti kurilnih naprav za varno obratovanje bi moral dimnikar ugotavljati tudi ustreznost drv - vsebnost vode v njih -, hkrati pa tudi morebitno rabo nedovoljenega ali neustreznega goriva ter prisotnost katranskih oblog v kurilni napravi ali dimniku, ki so posledica uporabe neustreznega goriva.

Dimnikar je preredek gost

Če dimnikar ugotovi nepravilnosti, uporabniku naloži rok, v katerem mora kurilno napravo spraviti v red. Če se to ne zgodi in če pomanjkljivosti predstavljajo veliko tveganje za zastrupitev z ogljikovim monoksidom, lahko dimnikar o tem obvesti inšpekcijo. Domnevne kršitve zakona o dimnikarskih storitvah lahko inšpekciji posredujejo tudi posamezniki.

Inšpektor najprej preveri, če so bile na kurilnih napravah opravljene vse dimnikarske storitve in če so naprave primerne za nadaljnjo uporabo. Inšpektorji namreč v inšpekcijskih postopkih ugotavljajo, da je največ kršitev zaradi neizvajanja dimnikarskih storitev, so povedali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Globe niso preveč visoke

Uporabniki so dolžni izvajalcem omogočiti izvajanje dimnikarskih storitev in tudi odpraviti pomanjkljivosti po odločbi pristojne inšpekcije. Globa za neupoštevanje tega je od 60 do sto evrov, pri čemer si jo kršitelj s plačilom v roku osmih dni po pravnomočnosti odločbe o prekršku lahko prepolovi.

V letu 2022 so inšpektorji največ prekrškov izrekli posameznikom zaradi neizvajanja dimnikarskih storitev. Takšnih je bilo 96, vseh skupaj pa 114. Inšpekcijski zavezanci praviloma že v času postopka zagotovijo izvajanje dimnikarskih storitev. Če inšpektor prejme pozitivni zapisnik o pregledu kurilne naprave, ki ga je uporabniku izdala izbrana dimnikarska družba, se postopek ustavi.

Nadzor nad izvajanjem dimnikarskih storitev izvaja inšpekcija, pristojna za okolje. Določbe, ki se nanašajo na varstvo pred požarom in ustreznost malih kurilnih naprav, pa imata pod drobnogledom inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, oziroma tržna inšpekcija.

Že šibak vonj po dimu običajno kaže na od pet- do desetkrat večjo onesnaženost zraka od prostorov, kjer vonja ni, močan vonj pa je lahko znak tudi več kot 50-kratnega povečanja ravni onesnaženosti. Onesnaženost zraka na stanovanjskih območjih lahko tako doseže enako raven kot najbolj onesnažene ceste v času prometne konice.

Tekoči plin ne, drva lahko

Zadnje tedne duhove buri bližajoča se zakonska prepoved vgradnje plinskih peči in peči na kurilno olje, ki sta za okolje bistveno manj obremenilna energenta kot nekatera trdna goriva. Kakšen bo odnos denimo do zasebnih kurišč, ki kot gorivo uporabljajo les?

"Biomasa je pomemben obnovljiv vir energije, seveda ob primerni uporabi goriva, vzdrževanja in ustrezno kakovostne kurilne naprave. Zahteve glede emisij ureja že obstoječa okoljska zakonodaja in nadzor nad izpusti v teh kotlih. Vsekakor se ne sme pozabiti tudi na minimalno ustrezno energetsko učinkovitost stavbe, v kateri se uporabljajo katerikoli energenti," so povedali na direktoratu za energijo pri ministrstvu za okolje.

Onesnaževanje zaradi kurjenja v stanovanjskem sektorju v EU vsako leto povzroči 60 tisoč prezgodnjih smrti in 60 milijonov bolniških dni. Povzroča 150-krat več izpustov sajastih delcev kot vse elektrarne skupaj in lahko onesnaži zrak v naših bivalnih prostorih do mere, ko je škodljiv za zdravje, kažejo podatki okoljskih nevladnih organizacij Danish Ecological Council in Deutsche Umwelthilfe. Onesnaženje z delci povečuje tveganje za bolezni srca, krvne strdke, resne bolezni dihalnih poti, raka in s tem tudi za prezgodnjo smrt.



Na žalost kurjenje v gospodinjstvih kljub drugačnim predstavam okolje onesnažuje precej bolj kot drugi viri toplote, kažejo podatki omenjenih organizacij. Zaradi lesa v obliki polen, ki se jih kuri v majhnih pečeh in kotlih, nastajajo velike količine sajastih delcev, ki so takoj za CO2 eden glavnih dejavnikov, ki povzročajo podnebne spremembe. Tudi popolnoma nova peč z znakom za okolje pri optimalnem delovanju oddaja več kot 25-krat toliko delcev kot deset let star tovornjak brez filtra za delce (na enoto energije).



Že šibak vonj po dimu običajno kaže na od pet- do desetkrat večjo onesnaženost zraka od prostorov, kjer vonja ni, močan vonj pa je lahko znak tudi več kot 50-kratnega povečanja ravni onesnaženosti. Onesnaženost zraka na stanovanjskih območjih lahko tako doseže enako raven kot najbolj onesnažene ceste v času prometne konice.