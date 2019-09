Kaj lahko naredijo potniki, če bodo piloti Adrie stavkali?

Ob nedavnih napovedih septembrskih stavk pilotov slovenskega letalskega prevoznika Adria Airways (od 8. do 10. septembra, od 18. do 20. septembra ter od 30. septembra do 2. oktobra) se potniki sprašujejo, kaj jih čaka, če bo ravno njihov polet odpovedan.

V tem trenutku sicer še ne vemo zanesljivo, ali se bodo stavke zgodile, a je odgovor na prejšnje vprašanje v vsakem primeru pravzaprav preprost: bolj ko so potovalni načrti prilagodljivi, lažje bo doseči rešitev. Letalske družbe si namreč prizadevajo izpolniti pogodbeno obveznost prevoza, ki je nastala z nakupom letalske vozovnice, a je v primerih, ko so potovalni načrti natančno določeni in jih ni mogoče spremeniti brez dodatnih posledic, zadovoljivo rešitev težje doseči.

Piloti nadaljujejo pogajanja Sindikat prometnih pilotov Slovenije danes nadaljuje pogajanja z Adrio Airways o novih kolektivnih pogodbah. Piloti zahtevajo boljše delovne pogoje. Če ne bodo dosegli kompromisa, bo prva stavka promet Adrie ohromila že to nedeljo. Sindikalist Marko Kastelic je za STA dejal, da so pogajanja po sobotni napovedi stavke nadaljujejo tudi danes. Preklic stavke bo mogoč do zadnjega dne, piloti pa si po njegovih besedah ne želijo stavke in upajo, da bodo pred nedeljo dosegli dogovor. Po napovedi iz prejšnjega konca tedna bodo stavkali od 8. do 10. septembra, od 18. do 20. septembra ter od 30. septembra do 2. oktobra.

Izkušnje medijsko odmevnih stavk nemške letalske družbe Lufthansa nakazujejo, kaj lahko pričakujejo potniki slovenskega letalskega prevoznika. Pravzaprav bo njim verjetno še lažje, ker jih bo bistveno manj in bo zato zanje lažje najti nadomestne možnosti.

Adria Airways ne želi komentirati postopkov ob morebitni stavki, ker – kot so nam odgovorili – pogajanja s Sindikatom prometnih pilotov Slovenije še potekajo. Foto: Klemen Korenjak

Lufthansi prinese vsak dan njihove stavke do 15 milijonov evrov škode

Največji nemški letalski prevoznik Lufthansa, ki je mimogrede steber združenja letalskih prevoznikov Star Alliance, katerega članica je tudi Adria Airways, je zlasti v letih 2015 in 2016 imel veliko preglavic zaradi stavk pilotov.

Čeprav zaradi velikosti podjetij neposredna primerjava med Lufthanso in Adrio Airways ni smiselna, je dovolj zgovoren podatek, da Lufthanso vsak dan stavke (po njihovih podatkih) stane med 10 in 15 milijonov evrov, posredne škode pa je vsaj še enkrat več.

Morda je slovenskemu letalskemu prevozniku bližja vrednost 200 tisoč evrov škode, kolikor je zaradi enodnevne stavke leta 2012 utrpel po velikosti bolj primerljiv hrvaški letalski prevoznik Croatia Airlines.

Hrvaškemu letalskemu prevozniku Croatia Airlines je vsak dan stavke povzročil okrog 200 tisoč evrov neposredne škode. Foto: STA

Kar je skupno letalskim družbam, kjer stavkajo, pa je, da potniki izgubljajo zaupanje v prevoznika, kar povzroča škodo, ki je ni mogoče neposredno opredeliti v razpredelnicah, s katerimi vodstva podjetij tako (preveč) rada operirajo.

Stavke so v letalskem prometu pogoste, so nam odgovorili na ljubljanskem letališču, kjer so že večkrat imeli izkušnje, ko so bili zaradi stavk različnih sindikatov letalskih prevoznikov, letaliških delavcev, kontrolorjev letenja in drugih poleti odpovedani, preusmerjeni in zamujeni.



"Pri nas so bile verjetno najbolj odmevne stavke Lufthansinih sindikatov konec novembra 2016 in sindikatov Air France leta 2018. Letalski prevozniki se običajno potrudijo, kolikor pač lahko, da potnike vnaprej obvestijo, uredijo nadomestne lete in morebitne transferje, a so to vedno razmerja, ki jih s potniki urejajo prevozniki, nikoli pa letališča," so nam še odgovorili v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče.

Najraje vidijo spremembo datuma ali vračilo prevoznine

Ko Lufthanso doleti stavka, je število prizadetih potnikov seveda bistveno večje, kot če bi se to zgodilo slovenskemu letalskemu prevozniku. V drugi polovici novembra 2016 je samo ob eni od takratnih stavk, ta je trajala štiri dni, zaradi 2800 odpovedanih poletov svoje načrte moralo spreminjati 350 tisoč potnikov.

Ko Lufthanso doleti stavka, je število prizadetih potnikov seveda bistveno večje, kot če bi se to zgodilo slovenskemu letalskemu prevozniku. Foto: Srdjan Cvjetović

Prva možnost, ki so jo ponujali potnikom (predvsem na mednarodnih poletih), je bila brezplačna odpoved vozovnice z vračilom vse plačane prevoznine ali sprememba poleta na poznejši datum – mnoge cenejše tarife takih sprememb ne dopuščajo ali zahtevajo (visoka) doplačila, kadar to želi uporabnik. Potnikom znotraj Nemčije so ponujali tudi možnost, da svoj letalski prevoz nadomestijo z železniškim.

Težje je, ko mora biti potovanje ravno ta dan

Veliko bolj zapleteno je v primerih, ko si potnik ne more privoščiti spremembe termina potovanja in/ali ko je njegovo potovanje sestavljeno iz več poletov.

V primerih, da je več poletov na isti rezervaciji, se bodo letalske družbe potrudile, da potnike pripeljejo na cilj kako drugače, a ko je prizadetih potnikov veliko, osebja pa zato ni nič več, je pot do primerne nadomestne možnosti potovanja lahko nepričakovano dolga.

Na frankfurtskem letališču so potniki imeli nemalo težav tudi zaradi stavke osebja na varnostnih pregledih, saj tisti, ki so svoje potovanje začenjali ravno na tem letališču, niso mogli do svojih letal. Foto: Reuters

Lufthansa je zaradi velikega števila potnikov, ki jih je prizadela stavka, pripravila tudi posebno spletno mesto, kjer so potniki lahko v večini primerov spremembe opravili kar sami. A ker vsega tako ni bilo mogoče rešiti, nekateri pa te možnosti niti niso želeli izkoristiti, so bile vrste na Lufthansinih okencih po letališčih neizogibne in dolge.

Adrii Airways smo poslali vprašanja, kako bi v primeru stavke reševali zaplete potnikov, a so nam odgovorili, da "ne želijo komentirati kakršnihkoli špekulacij o izvedbi in posledicah morebitne stavke", ker so "pogajanja poslovodstva Adrie Airways in Sindikata prometnih pilotov Slovenije za sklenitev nove kolektivne pogodbe, ki bi stopila v veljavo po izteku veljavnosti prejšnje, še vedno v teku in se nadaljujejo v tem tednu".

Zapleti niso izključeni

Določila o pravicah potnikov v letalskem prometu natančno predvidevajo tudi pomoč v obliki pijač, prehrane, telekomunikacijske podpore in nočitve glede na trajanje zamude.

Toda slike potnikov, ki so prisiljeni spati na tleh letališč, dokazujejo, da ob velikem številu oviranih potnikov še najboljša prizadevanja prevoznika ne morejo poskrbeti za vse.

Preverite svoje pravice

Odvisno od tega, s kakšno zamudo potnik pride na cilj zaradi takih motenj, kot so stavke, so predvidene tudi odškodnine. Nam so najzanimivejša evropska pravila, ki so sicer zelo natančno opredeljena, a se pri njihovem uveljavljanju praviloma vedno pojavijo zapleti, ni pa mehanizmov (razen sodne poti), ki bi v še tako jasnih primerih prisilile prevoznike v prevzem odgovornosti.

Prevoznik namreč ni dolžan izplačati odškodnine, četudi so izpolnjeni vsi pogoji zanjo, če vzrok lahko opredelijo kot višjo silo. In tukaj se začne: definicije, kaj je višja sila in kaj ne, se od potnikov in regulative na eni strani ter prevoznikov na drugi precej razlikujejo, zato pot do upravičene odškodnine velikokrat ni samoumevna.