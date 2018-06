Kaj bodo počeli poslanci, ki so ostali pred vrati parlamenta

Poslanke in poslanci, ki so se neuspešno potegovali za nov mandat, so očitno tako zaposleni z iskanjem nove službe, da nam večine ni uspelo priklicati in vprašati, kaj bodo počeli v prihodnje. Kljub temu smo zbrali nekaj zanimivih odgovorov.

Izvoljence ljudstva, ki se po nedeljskih volitvah ne bodo vrnili v poslanske klopi, smo želeli vprašati, kaj bodo po skorajšnjem poteku mandata počeli, ali novo službo že iščejo, kako uspešni so pri tem in ali bodo izkoristili pravico do enoletnega nadomestila.

Eno leto lahko dobivajo nadomestilo

To možnost jim omogoča zakon o poslancih. Dokler se ne zaposlijo ali upokojijo, a največ 12 mesecev od prenehanja mandata, lahko dobivajo nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejemali, če bi opravljali poslansko funkcijo. Večina poslancev prejema več kot štiri tisoč evrov bruto mesečne plače.

Cerar: Vsak nekdanji poslanec je dolžan iskati zaposlitev

Kot je pred osmimi leti za Siol.net poudaril prvak SMC Miro Cerar, je vsak minister in poslanec, ki mu preneha funkcija, dolžan iskati zaposlitev. "Nadomestilo je privilegij, ki je mogoč samo, če poslanec iz objektivnih razlogov ne more nazaj na prejšnje delovno mesto ali najti nove službe. Žal pa je tako, da nihče ne nadzira, ali takšni objektivni razlogi obstajajo. To je prepuščeno iskalcem zaposlitve. Nekateri so pošteni in se resnično težko zaposlijo, takim je namenjen ta privilegij. Številni pa so privilegij zlorabili, zato je ta institut prišel na zelo slab glas," je tedaj pojasnil Cerar.

Prepoznavni strankarski obrazi in ministri, ki so kandidirali na nedeljskih volitvah, a jim volivci niso zaupali dovolj glasov za povratek, so: DeSUS: Peter Vilfan, Uroš Prikl, Karl Erjavec, Irena Majcen, Anton Peršak, Primož Hainz, Julijana Bizjak Mlakar SAB: Alenka Bratušek SMC: Jani Moderndorfer, Saša Tabakovič , Peter Gašperšič, Kamal Izidor Shaker SD: Jan Škoberne, Anja Kopač Mrak, Andreja Katič SDS: Vinko Gorenak Janko Veber (nepovezani - Sloga), Bojan Dobovšek (nepovezani - Dobra država), Andrej Čuš (nepovezani - Zeleni Slovenije)

Večina DeSUS-ovih poslancev bo šla v pokoj

Iz stranke DeSUS so nam sporočili, da bo večina njihovih neizvoljenih poslancev odšla v pokoj. Kaj bodo počeli mlajši poslanci, nam v službi za odnose z javnostmi niso znali odgovoriti, "saj smo šele štiri dni po volitvah".

"Poslanec mora biti pošten in delati v dobro skupnosti"

Nam je pa nekdanja ministrica za kulturo in sedanja poslanka Julijana Bizjak Mlakar dejala, da se prvi dan po prenehanju mandata vrača na agencijo za zavarovalni nadzor. Delovno mesto pooblaščene aktuarke je imela zamrznjeno, zato z iskanjem nove zaposlitve ni imela težav.

"Čeprav so mi nekateri govorili, naj nadomestilo izkoristim, tega tudi po koncu prejšnjega mandata nisem storila. Menim, da mora biti poslanec pošten in delati v dobro skupnosti," zatrjuje Bizjak Mlakarjeva.

Anton Peršak, ki je Bizjak Mlakarjevo zamenjal na kulturnem ministrstvu, je odgovoril, da to vprašanje ni pomembno za javnost, "prav tako zaenkrat ne bo nobene potrebe, da bi izkoristil poslansko nadomestilo plače."

Uroš Prikl trenutno še nima zagotovljene nove zaposlitve, zato bo izkoristil poslansko nadomestilo plače, je dejal.

Primož Hainz, ki je pred štirimi v poslanske klopi sedel iz pokoja, se znova vrača v pokoj.

Čuševi Zeleni se bodo financirali iz proračuna, a za nadomestilo bo vseeno zaprosil

Andrej Čuš bo zaprosil za poslansko nadomestilo. Za koliko časa še ne ve. Foto: STA Nekdanjemu SDS-ovemu poslancu, zdaj pa nepovezanemu poslancu Andreju Čušu, je s stranko Zeleni Slovenije na nedeljskih volitvah uspelo preseči enoodstotni prag financiranja strank. Kljub temu bo zaprosil za poslansko nadomestilo, čeprav priznava, da bi se lahko financiral tudi iz naslova financiranja stranke.

"Ker še čakamo na odločbo o financiranju stranke in moramo oddati bilance, zapreti račun volilne kampanje in poravnati obveznosti iz kampanje, si bom za odločitev o nadaljnjem koriščenju poslanskega nadomestila vzel še nekaj tednov," je dejal Čuš.

Dobovšek: Nadomestilo za tiste, ki nimajo kariere

Prag financiranja strank, ki sicer niso prišle v parlament, je presegla tudi stranka Dobra država, ki jo vodi Bojan Dobovšek. Zatrdil je, da se bo vrnil k profesuri na Fakulteti za varnostne vede, poslanskega nadomestila pa ne namerava izkoristiti. "Poslanska plača je magnet samo za tiste, ki nimajo kariere. Jaz sem svojo kariero, ki sem jo zgradil s trdim delom in odrekanjem, brez oklevanja zastavil za dobro ljudi," je pojasnil Dobovšek.

Ministrica za obrambo Andreja Katič (SD) bo do primopredaje poslov novoimenovanemu ministru opravljala dolžnosti obrambne ministrice. "Kje bo nadaljevala svojo poklicno kariero, bo povedala po koncu svojega mandata," so nam sporočili z obrambnega ministrstva.

Prav tako ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak (SD) še ni sprejela dokončne odločitve o nadaljnji karierni poti.

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič (SMC) ima možnost, da se vrne na delovno mesto, na katerem je bil pred prevzemom sedanje funkcije na ministrstvu za okolje in prostor, so sporočili z ministrstva.

Poslanec SMC Kamal Izidor Shaker še nima zagotovljene nove zaposlitve, zato bo koristil poslansko nadomestilo plače.

Gorenak v pokoj, a počival še ne bo

Vinko Gorenak tudi v pokoju ne bo počival. Foto: Ana Kovač Dolgoletni poslanec SDS Vinko Gorenak izpolnjuje pogoje za upokojitev, zato mu poslansko nadomestilo po zakonu niti ne pripada. Se pa strinja, da ga "večina poslancev eno leto izkorišča, nato pa čudežno najde zaposlitev". A po drugi strani poudarja, da gre za boniteto, ki je v tujini še višja.

Kljub upokojitvi ne bo počival, saj se bo lotil pisanja dveh knjig. Prva bo govorila o njegovem policijskem delu, druga pa o njegovem političnem delovanju v zadnjem desetletju.

Odgovorov preostalih poslancev oziroma ministrov nismo prejeli. Če jih dobimo, jih bomo objavili.