Tudi ko zapustijo državni zbor, prejemajo visoke zneske

V državnem zboru so poslancem in poslancem septembra 2014 izplačali za 114 tisoč evrov, oktobra 2014 pa za 99.709 evrov nadomesti plač. Foto: Ana Kovač

Kot pojasnjujejo v državnem zboru, je po prenehanju poslanskega mandata v mandatnem obdobju državnega zbora 2011–2014 nadomestilo plače prejemalo 34 poslancev in poslank.

Šest mesecev nadomestilo prejemalo kar 18 predstavnikov ljudstva

18 predstavnikov in predstavnic ljudstva je nadomestilo prejemalo šest mesecev oziroma od 2. avgusta 2014 do 2. februarja 2015.

Med njimi so Borut Ambrožič (PS, nato nepovezani poslanci), Alenka Bikar (PS), Rihard Braniselj (DL), Maja Dimitrovski (PS), Branko Ficko (PS), Brane Golubović (PS, nato nepovezani poslanci), Robert Hrovat (SDS), Aljoša Jerič (PS, nato nepovezani poslanci), Tina Komel (PS), Dragutin Mate (SDS), Janja Napast (SDS), Jasmina Opec (SLS), Aleksandra Osterman (PS), Alenka Pavlič (PS, nato nepovezani poslanci), Mihael Prevc (SLS), Kristina Valenčič (DL), Ivan Vogrin (DL, nato nepovezani poslanci) in Barbara Žgajner (PS).

Po prenehanju mandata državnega zbora 2011-2014 je za nadomestilo plače zaprosilo 34 poslancev in poslank, ki jim je po volitvah 2014 prenehal mandat. Foto: Ana Kovač

Pet poslancev nadomestilo prejemalo 12 mesecev, ena poslanka devet mesecev

Pet poslancev in poslank je nadomestilo prejemalo 12 mesecev oziroma od 2. avgusta 2014 do 2. avgusta 2015. To so Samo Bevk (SD), Zvonko Černač (SDS), Ivan Grill (SDS), Alenka Jeraj (SDS) in Franc Pukšič (SLS). Ena poslanka, gre za Melito Župevc (PS), je nadomestilo prejemala devet mesecev oziroma od 2. avgusta 2014 do 2. maja 2015.

Deset poslancev in poslank je nadomestilo prejemalo manj kot šest mesecev. Dragan Bosnić (PS, nato nepovezani poslanci), Darko Jazbec (PS, nato nepovezani poslanci) Ivan Simčič (DeSUS, nato nepovezani poslanci), Branko Smodiš (SD), Renata Brunskole (PS), Matevž Frangež (SD), Jožef Kavtičnik (PS), Marko Pavlišič (DL), Janez Ribič (SLS) in Andrej Vizjak (SDS).

Rekorderka poslanka PS, dobila je skoraj štiri tisoč evrov na mesec

Poslanka PS Renata Brunskole je od 2. avgusta do 15. decembra 2014 mesečno prejemala skoraj štiri tisoč evrov nadomestila. Foto: STA

Podatki o višini izplačil, ki so nam jih posredovali iz državnega zbora, kažejo, da je bila rekorderka med prejemniki nadomestil poslanka Renata Brunskole (PS). Ta je po prenehanju mandata od 2. avgusta do 15. decembra 2014 mesečno prejemala 3.976 evrov bruto nadomestila.

Sledi ji Jožef Kavtičnik (PS), ki mu je po izteku funkcije oziroma od 2. avgusta do 31. oktobra 2014 pripadlo 3.800 evrov. Na tretjem mestu je Mihael Prevc (SLS), ki je šest mesecev po prenehanju mandata prejemal 3.789 evrov nadomestila.

Četrti je Samo Bevk (SD), ki je 12 mesecev prejemal 3.777 evrov nadomestila, peto mesto pa si delita Rihard Braniselj (DL) in Alenka Pavlič (PS). Oba sta bila šest mesecev dobivala 3.743 evrov nadomestila.

Septembra 2014 izplačali za dobrih 114 tisoč evrov nadomestil



Podatki kažejo še, da je od 34 poslancev nadomestilo, višje od tri tisoč evrov bruto, prejemalo 27 poslancev. Preostalih sedem poslancev je prejemalo nadomestilo, višje od 2.900 evrov bruto.



Državni zbor je septembra 2014 tako izplačal za 113.807 evrov, oktobra 2014 pa za 99.709 evrov nadomestil. Novembra 2014 so v hramu demokracije za nadomestila namenili 87.365 evrov.

Najmanj šest mesecev nadomestila, mogoča so podaljšanja

Zakon o poslancih v 38. členu določa, da je poslanec, ki mu je prenehal mandat in ne more dobiti druge zaposlitve oziroma ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev starostne pokojnine, dokler se ne zaposli ali začne opravljati pridobitne dejavnosti oziroma ne izpolni pogojev za upokojitev, upravičen do nadomestila v višini 80 odstotkov zadnje plače, ki jo je prejemal, ko je opravljal funkcijo, vendar najdlje šest mesecev.

Poslanec ima pravico do nadomestila plače šest mesecev od prenehanja mandata. Pravica do nadomestila se poslancu, ki mu je prenehal mandat, lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev, vendar največ za šest dodatnih mesecev.

To pomeni, da lahko poslanec, ki je poslansko funkcijo opravljal en mandat, nadomestilo prejema šest mesecev, nato pa lahko do izpolnitve pogojev za upokojitev zaprosi za možnost podaljšanja za šest mesecev. Poslanec bo do nadomestila plače tako upravičen 12 mesecev oziroma leto dni.

Poslanci, ki jim je prenehal mandat, lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev nadomestilo plače prejemajo najdlje 18 mesecev. Foto: Bor Slana

Nadomestilo lahko prejemajo največ 18 mesecev

Glede na aktualno zakonodajo ima poslanec, ki je opravljal poslansko funkcijo že pred nastopom mandata, ki mu je prenehal, za vsak prejšnji zaporedni mandat pravico do dodatnega trimesečnega nadomestila plače, vendar ne več kot šest mesecev skupaj.

Kot pojasnjujejo v službi za odnose z javnostmi državnega zbora, lahko poslanec, ki mu je prenehal mandat, nadomestilo plače prejema najdlje 18 mesecev.

To pomeni, da lahko poslanec, ki je poslansko funkcijo opravljal tri zaporedne mandate ali več, nadomestilo prejema 12 mesecev, nato lahko za lahko zaprosi še za možnost podaljšanja za šest mesecev do izpolnitve pogojev za upokojitev. Poslanec bo tako nadomestilo prejemal najdlje 18 mesecev oziroma leto dni in pol.

Nadomestilo plače v višini 80 odstotkov zadnje poslanske plače

Poslanec, ki je upravičen do nadomestila, hkrati ne prejema drugih prejemkov in povračil, ki so mu pripadala, ko je opravljal funkcijo poslanca.

Prejemniki nadomestila tako niso upravičeni do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, regresa za prehrano, regresa za letni dopust, nadomestila za ločeno življenje in mesečnega pavšala za pokrivanje stroškov za opravljanje funkcije poslanca v zvezi z delom v volilni enoti.