Od ponedeljka dovoljena zbiranje do 500 ljudi in mednarodni javni promet #video

Od ponedeljka bo na javnih mestih ponovno dovoljeno zbiranje do 500 ljudi. S tem dnem bodo stekli tudi mednarodni avtobusni prevozi, je po seji vlade povedal vladni govorec Jelko Kacin.

Danes je vlada obravnavala in sprejela tri pomembne odločitve, je povedal vladni govorec Jelko Kacin. Kot je sporočil, je od 15. junija ponovno dovoljeno zbiranje do 500 ljudi, ob tem pa je treba spoštovati vsa varnostna priporočila in usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Kaj to pomeni v praksi?

Kaj v praksi pomeni omejitev zbiranja do 500 oseb, je Kacin pojasnil na primeru športne prireditve. Po njegovih besedah je treba med 500 oseb šteti tudi športnike, delegate, predstavnike medijev, varnostnike in drugo podporno osebje, ki na različne načine sodeluje pri izvedbi prireditve.

"Torej to ni 500 gledalcev, ampak je bistveno manj. Tega ne smemo pozabiti zlasti, ko gre za kolektivne športe," je opozoril Kacin. Vlada se je pred odločitvijo seznanila z oceno strokovne svetovalne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19 pri ministrstvu za zdravje.

S ponedeljkom tudi mednarodni javni promet

S ponedeljkom bo lahko stekel tudi mednarodni javni promet. Ob tem je Kacin opozoril, da lahko zdaj pričakujemo tudi turistične skupine z avtobusi, vendar je treba na tem področju zadeve še uskladiti z drugimi državami. Ta odločitev velja za javni cestni, železniški in letalski promet.

Jutri bo nehal delovati vladni klicni center, ki je od 9. marca prejel več kot 50 tisoč klicev. Glavni cilj tega centra je bil zagotoviti odgovore na vprašanja o koronavirusu, zato so tam delovali študentje medicine in strokovnjaki različnih ministrstev.

Sicer vlada v skladu s 5. členom odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih vsakih sedem dni ugotavlja strokovno utemeljenost ukrepov in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti državni zbor in javnost, piše STA.