Kaj bi vlada naredila pijanim voznikom? #video

Po resoluciji nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, ki jo je vlada potrdila v začetku oktobra, bi lahko projekt alkoholnih ključavnic uresničili do konca leta 2026. Alkoholne ključavnice so v dokumentu omenjene v povezavi z vozniki povratniki, vozniki tovornih vozil in vozniki javnega potniškega prometa.

Z uvedbo alkoholnih ključavnic bi Slovenija sledila zgledu več evropskih držav, ki so sistem v takšni ali drugačni obliki že uvedle. Njegovo delovanje je preprosto: alkotester je povezan z elektronskim sistemom za vžig avtomobila, in če je raven alkohola v izdihanem zraku sprejemljiva, se motor avtomobila vžge. Postopek lahko voznik običajno ponovi večkrat zapored.

Več o tem, kako sistem deluje in kje so ga že uvedli, si lahko pogledate v spodnjem posnetku:

Gre za preprosto varovalko, ki je v ZDA in Kanadi poznana že iz 80. let prejšnjega stoletja, zdaj pa se vse hitreje uvaja tudi v Evropi, saj jo poznajo v Italiji, Avstriji, Franciji, Belgiji in Litvi ter na Nizozemskem, Danskem, Finskem, Švedskem in Poljskem.

Poročajo o pozitivnih učinkih

Še posebej dobro se je sistem alkoholnih ključavnic obnesel v Belgiji, kjer ga po podatkih z začetka leta uporablja skoraj 1.200 voznikov. Zakonodaja je tam taka, da sodišče alkoholno ključavnico predpiše tistim voznikom, pri katerih so med vožnjo ugotovili več kot 1,8 promila alkohola v krvi ali so jih z več kot 1,2 promila v krvi ujeli že večkrat.

Raziskave so pokazale, da je bilo zlorab sistema razmeroma malo – sistem se da izigrati tako, da nekdo trezen pihne v alkoholno ključavnico, na spletu je mogoče najti tudi trike z baloni –, poleg tega naj bi sistem pozitivno vplival na spremembe vedenja voznikov tudi po njegovi odstranitvi. Študija na Nizozemskem je pokazala, da je bila verjetnost ponovitve prekrška vožnje pod vplivom alkohola pri voznikih, ki jim je bila odrejena alkoholna ključavnica, trikrat manjša kot pri voznikih, ki so za prekršek prejeli denarno kazen.

O tem, kako se program alkoholne ključavnice obnese v Belgiji in kako se je pilotni projekt izkazal v Avstriji, bodo sogovorniki danes razpravljali na konferenci, ki jo v Ljubljani organizirata Javna agencija RS za varnost prometa in Evropski svet za varnost v prometu.

Prve ključavnice bi morali dobiti že leta 2016

O alkoholnih ključavnicah pri nas ne bomo govorili prvič. Že leta 2016 je takratni minister za infrastrukturo Peter Gašperšič napovedal, da bi lahko že do konca leta sprejeli zakonsko podlago in s takim sistemom opremili prve avtomobile. To bi bili avtomobili voznikov iz sistema rehabilitacije, splošne uvedbe alkoholne ključavnice v vse nove avtomobile pa na vladi za zdaj ne načrtujejo, je še pojasnil. Kljub napovedim v naslednjih letih glede tega projekta pristojni niso naredili nič.

O sistemu je takrat govorila tudi takratna evropska komisarka za promet Violeta Bulc, ki je poudarila, da v državah, kjer se je v zadnjih letih najbolj povečala prometna varnost, zaznavajo stagnacijo. "S klasičnimi prijemi tam ni več mogoče napredovati, zato ves čas iščemo nove rešitve. Tudi tovrstna ključavnica je ena izmed njih. Uporaba je preprosta in hitra. Države, kjer so jo že zakonsko uvedli, poročajo o zelo pozitivnih rezultatih," je povedala.