Kacin: Hrvaška postaja resna grožnja vsem državam EU, najprej in najbolj Sloveniji

Jelko Kacin se je v pogovoru za Reporter odzval na navedbe hrvaškega ministra za zdravje Vilija Beroša, ki je dejal, da Kacinove izjave niso realne, ker ni epidemiolog, povzema STA.

"Katerakoli številka, ki jo omenim, katerakoli ocena, ki jo javno izrečem, temelji na ugotovitvah naše epidemiološke službe (NIJZ) in je verodostojna," je poudaril Kacin. "Čas bo pokazal, kako zelo dramatične so razmere pri njih. Sam imam veliko razlogov za zaskrbljenost," je dodal.

Poudaril je, da je v strateškem interesu Slovenije, da bi bili Hrvaška in njeni državljani uspešni v spopadanju s covid-19. "To so naši prvi sosedje, veliko naših državljanov je pri njih dopustovalo, zato so vsa dobronamerna opozorila, ki so bila izrečena z naše in tudi moje strani, po mojem vredna (pravočasne) pozornosti. Če se Hrvaška sama ne bo potrudila za boljšo epidemiološko sliko, ji pri tem nihče ne more pomagati," meni.

Ob tem Slovenija po njegovih besedah ne bo dovolila, da bi se epidemiološka situacija znova poslabšala tako, kot se je zgodilo spomladi.

"Tega, kar se širi in prihaja z Zahodnega Balkana, enostavno ne moremo dopustiti. Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Albanijo, Kosovo in Severno Makedonijo smo že zdavnaj zaradi objektivnih kazalcev dali na rdeči seznam, zdaj pa se je naša južna soseda samo s svojimi številkami o okuženih, ki jih je 'pridelala' sama, uvrstila v skupino teh držav. Nočem reči, da je tudi soseda država Zahodnega Balkana, ampak govorim o stanju epidemije okužb pri njih," je izjavil v pogovoru za Reporter.

Na vikend nikoli ni prišel k Hrvatom, ampak na svoje

Kacin je tudi sam letos dopustoval na hrvaški obali, kar mu ob uvrstitvi Hrvaške na rdeči seznam nekateri zamerijo, češ da ima dvojna merila. "Kako to, da sem se odločil priti k njim, so me vprašali s hrvaške televizije RTL. Pojasnil sem, da na Krk nikoli nisem prišel k njim, ampak sem prišel na svoje. Objekt, v katerem letujem, je last moje družine. Na tem otoku počitnikujemo že dolgo, nisem prišel na obisk njihovih institucij," je dejal.

Povedal je tudi, da je bil "na svojem" takrat, ko je bila vlada na dopustu, pred tem pa si ga tudi ni mogel vzeti.

Kot vladni govorec za covid-19 je "strelovod in uporaben pljuvalnik za 'higieno kašlja'. Ni prijetno, celo zelo naporno je, zlasti za družino," je povedal.

Kot pravi, še ni bil v stiku z nobenim, ki bi bil okužen z novim koronavirusom, prav tako še ni bilo okužbe v vladi ali med funkcionarji. Večkrat so ga testirali po službeni dolžnosti, zelo striktno pa upošteva in izvaja priporočila. Da ni bilo okužbe v vladi sicer povsem ne drži, saj so konec julija okužbo potrdili pri strokovnem sodelavcu v kabinetu premierja Janeza Janše. O tem smo pisali v spodnji povezavi:

Za veleposlanika v ZDA ne gre

Poudaril je, da bo, če mladi ne bodo postali večji del rešitve, boj s covid-19 zahteval veliko višjo ceno in veliko preveč žrtev. "Nočem posploševati in ne bi bil rad krivičen do mladih, a prav med njimi je največ tistih, ki se vseh posledic covid-19 - pa ne govorim o gospodarskih, temveč povsem elementarnih, zdravstvenih - ne zavedajo dovolj."

Kacin je tudi pojasnil, da je ob začetku opravljanja te funkcije predsedniku vlade jasno povedal, da zaradi družine ne more oditi na novo oddaljeno veleposlaniško mesto. "Vse špekulacije, ki jih lahko prebirate, kako naj bi odhajal v Washington, preprosto ne držijo," je zatrdil.