Jutri do -20 stopinj Celzija, v četrtek sneg tudi ob morju

Danes bo oblačno, na Primorskem se bo oblačnost trgala. Veter bo postopno slabel. Ponekod bo še naletaval sneg, padavine pa bodo pogostejše v vzhodni polovici države. Najvišje dnevne temperature bodo od -10 do -4, po nižinah Primorske okoli 0 stopinj Celzija.

Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Jutro bo zelo mrzlo. Najnižje jutranje temperature bodo od -20 do -13, na Primorskem od -9 do -5, najvišje dnevne od -7 do -4, na Primorskem okoli 2 stopinji Celzija.

Do vključno četrtka bo predvsem zjutraj zelo mrzlo, tudi čez dan bo temperatura v notranjosti vztrajala pod lediščem.

Sneg do morja

V četrtek zjutraj bo še nekaj jasnine, ponekod bo zelo mrzlo. Čez dan se bo od juga pooblačilo. Do večera bo zahod in jug države zajelo rahlo sneženje. Snežilo bo tudi ob morju. V petek bo oblačno, predvsem na jugu države se bodo še občasno pojavljale manjše padavine.

