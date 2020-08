Jurša za Dnevnik: O nezaupnici bo glasoval svet. Vsaj upam, da bo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V stranki DeSUS se v zadnjih tednih dogaja spopad med predsednico Aleksandro Pivec, ki poskuša ostati predsednica, in nasprotniki, poslanci in Tomažem Gantarjem, ki jo želi zamenjati. Prvi med poslanci Franc Jurša vztraja, da mora o nezaupnici Pivčevi prihodnji teden v torek glasovati svet stranke.

"V demokratični državi bi se takšen funkcionar umaknil sam, toda Pivčeva tega ne bo storila, zato bo o nezaupnici glasoval svet stranke. Vsaj upam, da bo. Predsednico in vse druge voljene organe pa seveda razreši kongres," je vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša povedal v intervjuju za Dnevnik.

Erjavec ji je pomagal, da je hitro napredovala

Foto: STA Jurša je v intervjuju za Dnevnik pravi, ga Pivčeva ni prepričala že na kongresu januarja letos, ko je premagala dolgoletnega predsednika Karla Erjavca.

"Žal pa je večina članov ni poznala, saj je v stranko prišla razmeroma pozno, šele leta 2017, in je zelo hitro napredovala, tudi ob pomoči nekdanjega predsednika stranke Karla Erjavca ter še nekaterih drugih pomembnih in vplivnih članov. V njej so videli nov obraz, mlajšo gospo, ki bi po neki presoji lahko prinesla dodano vrednost stranki," je povedal.

V katero stranko bi lahko prestopila Pivčeva?

Vodja poslancev DeSUS je v pogovoru za časopis komentiral tudi pisanje nekaterih medijev, da Pivčeva v primeru poraza razmišlja o prestopu v katero drugo stranko, nekateri pri tem omenjajo SDS. Sama je sicer to zanikala, Jurša pa pravi, da če bi govorila resnico, potem v SDS ne bi šla.

"Toda v zadnjem obdobju je izgovorila toliko laži, da je težko presojati, kaj bi v resici naredila. Mislim, da so ji nekatere druge stranke bliže kot SDS, tiste niso parlamentarne, zato je vprašanje, ali jih lahko zastopa v vladi. Mislim, da bi lahko bila članica SLS, pri ustanovitvi katere je sodeloval njen pokojni dedek, ugledni vinar Stanko Čurin, s katerim se zelo rada postavlja," v intervjuju za Dnevnik še pravi Jurša.