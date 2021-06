Je župnik pobegnil z natakarico? #video

Kdo naj bi bila skrivnostna natakarica, zaradi katere je duhovnik Anton Prijatelj, ki je služil v Stranjah pri Kamniku, zapustil duhovništvo? Kot je poročal Reporter, naj bi šlo za postavno Aleksandro Klobučar, ki je doma v sosednjem Godiču. Ljubezen med župnikom in Sašo, kot jo kličejo, naj bi se rodila v vaški gostilni, kamor je Prijatelj rad zahajal na kavico. Cerkev naj bi novega duhovnika dobila avgusta, je pa faranom, ki še danes ne vedo, kam je pobegnil, žal predvsem tega, da bodo izgubili priljubljenega in pridnega župnika.

Aleksandra Klobučar je sicer leta 2018 kandidirala na Listi Toneta Smolnikarja, kar nam je po telefonu potrdil tudi nekdanji župan Kamnika, a da je to natakarica, s katero naj bi pobegnil duhovnik, tega Smolnikar do pred kratkim ni vedel. Še vedno ni znano, kam naj bi Tone, kot so ga klicali domačini, odšel.

Poslovilno pismo

Zadnje, kar so farani slišali od Prijatelja, je bilo pismo, v katerem je zapisal: "Ko sem prišel na župnijo, se še dobro spomnim, kako mi je nekdo rekel, če pa ne boste delali tako, kot bomo rekli, boste pa morali oditi. No, na to sem se samo nasmejal in si mislil svoje. Nihče me ne podi, odhajam sam. Vsega je enkrat dovolj oziroma preveč." Ob tem naj bi se počutil kot "kanta", v katero ljudje mečejo odpadke. Ljubljanski nadškofiji pa je sporočil samo, da zapušča duhovništvo.