Šli smo po sledeh izginulega vaškega župnika

"Odhajam iz župnije in duhovniškega poklica, ker sem se v teh letih počutil velikokrat kot kanta za smeti, v katero ljudje mečemo odpadke." Besede, s katerimi se je od svojih faranov poslovil priljubljeni župnik župnije Stranje Anton Prijatelj, tudi tretji teden po njegovem odhodu oziroma izginotju burijo duhove.

Govoric o razlogih za odhod je veliko

Med domačini se je začelo celo šušljati, da se je zaljubil v natakarico, ta pa naj bi zanosila, drugi menijo, da se je posvečal bolj gospodarstvu okoli župnije kot duhovnosti. "Po mojem mnenju so to tudi čenče, ker je pri nas res taka župnija, da farške ženske hitro očrnijo župnika," je komentiral eden izmed vaščanov. A konkretni razlogi za izginotje župnika ostajajo neznanka. Odhod pa številnih domačinov ni presenetil. "Ker je to ena taka čudna fara. Čudni ljudje," meni eden od domačinov.

Številni ga bodo pogrešali

Številni prebivalci vasi bodo župnika pogrešali. "Tako dobrega, kot smo ga imeli, ne bo več. Ga ne bo, takšnega gospodarja in pa takšnega človeka, kot človeka z veliko začetnico," je za Planet TV dejala domačinka. "Nenadni odhod župnika Toneta nas je presenetil, ostali smo brez besed. V svojih molitvah se ga večkrat spomnimo, naj bo v Božjih rokah," pa so sporočili iz župnišča Stranje. "Vsaka izguba duhovnika je za Cerkev boleča," so zapisali v ljubljanski nadškofiji in povabili k poglobljeni molitvi za nove duhovne poklice in stanovitnost vseh že poklicanih.