Javnosti predstavili prvi spominski bankovec v Sloveniji

Pred bližajočim se svetovnim dnevom varčevanja, ki ga vsako leto obeležujemo 31. oktobra, so danes v Bankariumu, Muzeju bančništva Slovenije, javnosti predstavili spominski bankovec Bankarium – prvega te vrste v Sloveniji. Bankovec nosi podobo secesijske stavbe na Čopovi ulici v Ljubljani, v kateri domuje Bankarium, ter podobo kranjske čebele. Spominski bankovec je bil zasnovan v sodelovanju med NLB, Čebelarsko zvezo Slovenije in družbo Eurosouvenir, natisnjen pa je v izjemno omejeni nakladi tri tisoč kosov.

Foto: Iztok Lazar

Velikost spominskega Bankarium bankovca je enaka velikosti evrskega bankovca za 20 evrov, medtem ko je barva bankovca enaka barvi evrskega bankovca za 500 evrov, nominacija (natisnjena vrednost) pa je nič. Čeprav je bil bankovec natisnjen v uradni tiskarni evrskih bankovcev Oberthur Fiduciaire v Franciji, ni plačilno sredstvo, temveč spominski in zbirateljski numizmatični izdelek in kot takšen primeren kot darilo ali spominek. Ker je natisnjen v izjemno omejeni izdaji, se z njegovim hranjenjem plemeniti njegova vrednost, zato je primeren tudi kot manjša naložba.

Foto: Iztok Lazar

Bankovec je mogoče od danes dalje kupiti v Bankariumu, Muzeju bančništva Slovenije (Čopova ulica 3, Ljubljana), po ceni 6,8 evra. V tednu varčevanja (od 27. oktobra do 3. novembra 2023) bodo na voljo nizke serijske številke bankovcev in tudi 20-odstotni popust pri nakupu.

Irena Čuk, direktorica NLB Zavoda za upravljanje kulturne dediščine Foto: Iztok Lazar

Irena Čuk, direktorica NLB Zavoda za upravljanje kulturne dediščine, je ob predstavitvi bankovca dejala: "Eno izmed osnovnih poslanstev muzeja Bankarium je finančno opismenjevanje in izobraževanje o denarju in pomenu varčevanja. Bankariumov bankovec je nastal v poklon in služi kot simbol vrednote: delaj, zbiraj, množi, hkrati pa kot opomnik, da ni pomembno, koliko denarja imamo, temveč kako znamo z njim ravnati."

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije Foto: Iztok Lazar

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, ki je prav tako sodelovala pri snovanju spominskega bankovca, je izpostavil: "Čebela in čebelji panj na slovenskih tleh že od nekdaj simbolizirata hranilništvo in varčevanje, kranjska sivka pa je svetovno priznana avtohtona slovenska vrsta. Zato seveda ni naključje, da ju, poleg znamenite secesijske stavbe Bankariuma, najdete tudi na prvem spominskem bankovcu pri nas. Veseli nas, da smo lahko sodelovali pri njegovem nastanku in dodali nov kamenček v mozaik sodelovanja med NLB in ČZS."

