Po zaključenem pregledu edine prispele ponudbe za odkup slovenske pšenice so se na Zavodu za blagovne rezerve odločili, da tudi te ne sprejmejo. Kot so zapisali, so ponudbo edinega ponudnika zavrnili, saj ta ni predložil zahtevanega finančnega zavarovanja. V razpisu je bilo finančno zavarovanje namreč zahtevano kot obvezna sestavina ponudbe. "Edina prispela ponudba je zaradi neustreznega finančnega zavarovanja, ki predstavlja izključujoči kriterij po zakonu o javnem naročanju, zato pravno nesprejemljiva," so še zapisali na zavodu. Ali bodo ponovno poizkušali kupiti slovensko pšenico, na zavodu še razmišljajo.

Obstoječe zaloge pšenice po trditvah zavoda zadoščajo za večmesečno preskrbo Slovenije v primeru, da bi zaradi izrednih okoliščin prišlo do pomanjkanja te tako pomembne prehrambne surovine.