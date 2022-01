Jasnič čakajoč na Goloba

Predsednik DeSUS Ljubo Jasnič je izvršni odbor (IO) na današnji seji seznanil s pogovori, ki jih je s strankami opravil o mogočem sodelovanju pred volitvami in po njih. Po Jasničevih besedah so tako v sklepni fazi pogovori o skupni kandidatni listi s stranko LIDE, kar je danes sprejel tudi izvršni odbor stranke, obravnavali pa so tudi volilni program stranke. O možnosti sodelovanja z nekdanjim predsednikom uprave GEN-I Robertom Golobom pa je Jasnič dejal, da še niso sklenili nobenega dogovora.

Končnih stališč IO DeSUS danes še ni sprejel, ker razgovori še niso končani, je na novinarski konferenci po seji IO dejal Jasnič. Po njegovih besedah je IO stranke v celoti podprl razgovore, ki jih je že opravil. Prav tako so se dogovorili, da bodo pripravili t. i. memorandum o sodelovanju pred volitvami in po njih, s katerim bodo seznanili tudi stranke, ki bi izkazale zanimanje za morebitno sodelovanje.

Jasnič odprt za pogovore

Za zdaj so tik pred zaključkom dogovori o oblikovanju skupne kandidatne liste z LIDE, ki jo trenutno vodi predsednik DZ Igor Zorčič. Temu načelnemu dogovoru sicer sledi "še veliko kadrovskega in organizacijskega dela", je napovedal Jasnič.

O možnosti sodelovanja z nekdanjim predsednikom uprave GEN-I Robertom Golobom je Jasnič, dejal, da še niso sklenili nobenega dogovora. Po njegovih besedah naj bi počakali do 26. januarja, ko naj bi bilo bolj jasno, kakšna bo napovedana politična aktivacija Goloba. "Če se bo potem odločil, da se želi z nami pogovarjati, smo odprti za pogovore," je dodal predsednik DeSUS.

"Poslanci so samostojni"

O odnosih s člani poslanske skupine DeSUS, ki v preteklih mesecih s stranko nikakor niso našli skupnega jezika, je Jasnič dejal, da so poslanci samostojni, da jih je izbralo ljudstvo, odločitve, ki jih sprejemajo, pa so njihove osebne.

Kot je zatrdil, je v dobrih odnosih z vodjo poslanske skupine DeSUS Francem Juršo, ki je že dlje časa bolniško odsoten. V tem tednu sta se po Jasničevih besedah z Juršo tudi sestala, med drugim sta govorila o aktualnem političnem stanju in se "razšla enotnega mišljenja".

O kandidaturah poslancev Jasnič ne ve nič

Ali bodo poslanci kandidirali na prihajajočih državnozborskih volitvah, Jasnič ne ve, po njegovih informacijah pa ne bodo nastopili na kandidatni listi DeSUS. Kot je še poudaril, v stranki nikomur ne zapirajo vrat, poslanca DeSUS Ivana Hršaka pa je tudi povabil na pogovor, a se ta ni odzval, zato sklepa, da ni zainteresiran za razgovore z njim.

Šest temeljnih točk

IO je na današnji seji obravnaval tudi program, s katerimi bodo na prihajajočih parlamentarnih volitvah nagovarjali volivce. Najpomembnejše cilje so v stranki strnili v šest temeljnih točk, v katerih obljubljajo, da se bodo v naslednjem mandatu zavzemali za pokojnine, varno in dostojno starost, javno in dostopno zdravstvo, uveljavljanje temeljev dolgožive družbe, spoštovanje demokratične ustavne ureditve, ohranitev zdravega okolja in zeleni razvoj ter za pravičnost, solidarnost in spoštljivost vseh deležnikov v družbi, je po seji IO navedla podpredsednica DeSUS Brigita Čokl.

Etični kodeks

Kot je še dejal Jasnič, so na seji sprejeli etični kodeks, ki bo veljal za vse, ki bodo na volitvah nastopili kot kandidati stranke, pogovori pa so tekli tudi o aktualnih temah, med drugim o napovedanih energetskih bonih in trenutnih epidemioloških razmerah.