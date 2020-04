Janša svari pred hudimi političnimi posledicami, če ne bo dovolj solidarnosti

Če bo premalo solidarnega ukrepanja, lahko to privede do hudih političnih posledic, je opozoril premier Janez Janša po videokonferenčnem zasedanju voditeljev članic EU. Premier je sicer izpostavil težak položaj turističnega sektorja in pozval k oblikovanju skupnega koronastandarda v turizmu na ravni EU, piše STA.

Voditelji so danes izrazili močno odločenost, da v prizadevanju za zajezitev epidemije in spopadanju z njenimi posledicami delujejo skupaj, pri čemer je na prvem mestu skrb za zdravje in varnost ljudi, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Razprava je bila osredotočena na načrt za okrevanje, ki je nujen in ki naj temelji na načelih solidarnosti, kohezije in konvergence, velikost pa naj ustreza izzivu ekonomskih posledic krize, piše STA.

Premier Janša je izrazil podporo Evropski komisiji, da predloži nov predlog večletnega proračuna unije, katerega struktura in obseg bosta ustrezala tudi izzivom posledic pandemije in s katerim naj bo sklad za okrevanje tesno povezan.

Komisija bo izvedla natančen pregled učinkov krize po sektorjih in območjih v EU, tako da bo lahko sklad podprl potrebne investicije glede na specifiko posameznih sektorjev in območij.

V nadaljevanju bo komisija natančneje razjasnila povezavo sklada z večletnim finančnim okvirom, 6. maja pa naj bi predložila predlog sklada za okrevanje in večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027, so še zapisali v sporočilu za javnost.

"Nujnost okrepitve solidarnosti"

Premier je danes podprl tudi predlog ukrepov, o katerih se je 9. aprila dogovorila evroskupina, pri čemer pa izpostavlja, da je še odprto vprašanje, ali bodo ti predlogi zadoščali, piše STA.

Ob tem je Janša danes izrecno opozoril na nujnost okrepitve solidarnosti, saj da pomanjkanje solidarnega ukrepanja lahko privede do hudih političnih posledic.

Izrecno je izpostavil težak položaj turističnega sektorja in pozval k oblikovanju skupnega koronastandarda za turistične zmogljivosti in storitve na ravni EU, tako da bi se vzpostavilo potrebno zaupanje in s tem omogočilo delovanje te pomembne panoge, še piše v sporočilu za javnost.

"Marsikaj bo drugače v turizmu, a mnoge rešitve vendarle obstajajo"

Na turizem je premier opozoril tudi v tvitu med zasedanjem, v katerem je zapisal: "Če želimo letos rešiti vsaj del turistične dejavnosti, nujno potrebujemo 'koronastandarde' za posamične gostinske in turistične kapacitete. Tudi ali predvsem na ravni EU. Marsikaj bo drugače v turizmu, a mnoge rešitve vendarle obstajajo."

Janša je tudi pozdravil odločitev voditeljev, da hrvaško predsedstvo 6. maja organizira videokonferenčni vrh z državami Zahodnega Balkana, ki so po njegovem prepričanju v sedanjih kriznih razmerah potrebne naše okrepljene pozornosti, še piše STA.