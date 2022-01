Janša obiskal SAZU ter se zahvalil za podporo znanosti in ukrepom

Predsednik vlade Janez Janša je danes na povabilo predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), akademika Petra Štiha, obiskal omenjeno institucijo, kjer se je srečal z vodstvom. Sogovorniki so v pogovorih spregovorili predvsem o zgodovini in poslanstvu SAZU, njenih nalogah in aktivnostih. Prav tako pa so nekaj besed namenili epidemiji covid-19 in delovanju omenjene institucije v tem času.

Predsednik SAZU, akademik Peter Štih, je v pogovorih izpostavil mednarodno vpetost SAZU, pri čemer je dejal, da imajo sklenjenih 45 dvostranskih sporazumov o sodelovanju, na podlagi katerih poteka tudi izmenjava znanstvenikov.

Janša se je vodstvu SAZU zahvalil za podporo znanosti in ukrepom

Vodstvo SAZU je izpostavilo tudi svoje delovanje v času epidemije covid-19, pri čemer je akademik Štih poudaril izjavo s pozivom k solidarnosti vseh v času krize in trikratni poziv SAZU k cepljenju. Pogovori so potekali tudi o spravi, pri čemer je akademik Štih spomnil na izjavo o spravi, ki jo je SAZU izpostavil v preteklem letu.

Ob tem se je predsednik Janez Janša v imenu vlade zahvalil za podporo znanosti in ukrepom, temelječim na znanosti, v spopadu z epidemijo covid-19.

Predsednik vlade in vodstvo SAZU so v današnjih pogovorih spregovorili tudi o delovanju SAZU v času koronavirusa. Vodstvo SAZU je izpostavilo pomen cepljenja. Pogovori tudi o demografskih vprašanjih.

O skrbi za slovenski jezik in demografskih izzivih

Na sestanku s predsednikom vlade so spregovorili tudi o skrbi za slovenski jezik, ki je temeljni izraz naše identitete, prav tako pa so sogovorniki pozornost namenili demografskim izzivom. Hitrost staranja v Sloveniji je namreč med največjimi v Evropi in demografija bo izziv za vse narode v prihodnje. Pogovor pa je tekel tudi o etičnih vidikih uporabe umetne inteligence.

SAZU je najvišja nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova, ki je avtonomna in med drugim obravnava temeljna vprašanja znanosti in umetnosti, sodeluje pri obravnavi splošnih družbenih in gospodarskih vprašanj, podpira znanstvene, kulturne in umetnostne dejavnosti vseh delov slovenske narodne skupnosti in tudi razvija mednarodno sodelovanje na področju znanosti in umetnosti. SAZU je institucija, ki deluje že 84 let, in ima redne, izredne, dopisne ter častne člane.