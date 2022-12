Danes pa se "pred našimi očmi stvari pospešeno postavljajo na glavo", meni predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša. Vlada Roberta Goloba "danes ne predlaga zahval in nagrad tistim, ki so uspešno reševali življenja ter Slovenijo ubranili najhujšega, temveč onim, ki so nas pehali v nesrečo", je prepričan.

Danes pa se "pred našimi očmi stvari pospešeno postavljajo na glavo", meni predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša. Vlada Roberta Goloba "danes ne predlaga zahval in nagrad tistim, ki so uspešno reševali življenja ter Slovenijo ubranili najhujšega, temveč onim, ki so nas pehali v nesrečo", je prepričan. Foto: Ana Kovač

V začetku nagovora je Janša spomnil na predpraznične dni v zadnjih dveh letih v času pandemije covid-19, ko so bile bolnišnice polne covidnih bolnikov, ljubljanski trgi polni protestnikov, državni zbor pa zasut z interpelacijami. Njegova vlada je medtem sprejemala ukrepe, "ki so varovali življenja in ohranjali standard prebivalstva".

Danes pa se "pred našimi očmi stvari pospešeno postavljajo na glavo", je prepričan. Vlada Roberta Goloba "danes ne predlaga zahval in nagrad tistim, ki so uspešno reševali življenja ter Slovenijo ubranili najhujšega, temveč onim, ki so nas pehali v nesrečo", meni.

Vladavina barbarstva

Aktualna vlada po njegovih besedah ne nagrajuje tistih, ki so uspešno organizirali šolanje na daljavo, ampak tiste, ki so rušili preventivne ukrepe v šolah in tako prispevali k daljšemu zapiranju šol. "Golobova vlada ne nagrajuje tistih, ki so v množičnih nezakonitih protestih skrbeli za varnost ljudi in lastnine, temveč one, ki so razbijali in uničevali po ljubljanskih ulicah. Ne nagrajuje tistih policistov, ki so varovali največji zunanjepolitični dogodek v zgodovini Slovenije, temveč nasilneže, ki so varnost tujih delegacij ogrozili. Golobova vlada ne nagrajuje tistih novinarjev in snemalcev, ki so z nezakonitih protestov poročali, temveč huligane, ki so novinarje, snemalce in njihove medijske hiše fizično napadali," je naštel.

S tem pa vlada vladavino prava spreminja v vladavino barbarstva, je navedel in dodal, da iz zgodovine "vemo, da noben nasilni prevrat, nobena zloraba pravne države in tudi noben volilni rezultat še nikoli ni dobrega spremenil v slabo ali obratno".

"Nas bodo pustili umirati na ulicah?"

"Slej ko prej se izkaže, kaj je dobro in kaj je zlo. Bolj skrajna ali pa bolj skrajno populistična je neka politika, več in hitreje se bo najedla zarečenega kruha. In v zadnjih tednih se zdi, da se gore zarečenega kruha pospešeno kopičijo. Predaleč je šlo," je dejal v videonagovoru. Vendar so zgolj politične konsekvence tega zdrsa proti barbarstvu premalo, meni, "potreben je širši premislek, resna ocena posledic skrajnega populizma in splošen premik k streznitvi".

Vprašal se je, kako bo ravnala Golobova vlada, če nas spet zajame nova pandemija. "Nas bodo pustili umirati na ulicah, bodo nasilneži lahko nemoteno razbijali po mestih?" se je vprašal.

Skrajna populistična politika

Slovenci se po njegovih besedah lahko "s to skrajno populistično politiko" popolnoma razbijemo na čereh razburkanega zunanjega okolja in zapravimo možnost dobre prihodnosti. "Zaradi vsega naštetega vas vabim, da vsak po svojih močeh pripomoremo k treznjenju. Prej se bo zgodilo, bolje bo za vse nas," je dejal.

"Naj bo letošnje ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti priložnost, da zopet globoko zajamemo iz vodnjaka slovenske zdrave pameti in poguma," je voščil ob prihajajočem državnem prazniku. Ob božičnem času pa "vedimo, da smo vsi poklicani", da sooblikujemo prihodnost, "zato izberimo enotnost in sodelovanje namesto izključevanja, upanje namesto strahu, resnico namesto laži, saj se začne pri enem dejanju posameznika, ki naredi razliko".