Janša o dopolnilu SMC: Ni kaj, vrhunci vladavine prava #Zimbabve

Novico o vložitvi dopolnila je po navedbah premierja Janeza Janše treba brati kot: "Vložili smo zakon, na podlagi katerega se lahko kršijo vsi ostali zakoni. Ko gre za prvorazredne, ki si izplačajo po 100.000 evrov na leto, ne sme biti ovir."

Ni kaj, vrhunci vladavine prava #Zimbabve pic.twitter.com/omOdaz06Kh — Janez Janša (@JJansaSDS) December 29, 2020

V SMC so namreč po pisanju STA vložili dopolnilo k predlogu sedmega protikoronskega zakona, da se v sedmih dneh po uveljavitvi zakona izplača vse zaostale obveznosti do STA in da se, ne glede na to, ali bo za leto 2021 sklenjena pogodba s STA, financira opravljanje javne službe STA na podlagi sprejetega poslovnega načrta, je pojasnila vodja poslancev SMC Janja Sluga.

Foto: Planet TV Kot je vodja poslanske skupine SMC pojasnila v izjavi za medije ob robu izredne seje DZ, na kateri obravnavajo tudi predlog sedmega protikoronskega zakona, so se za dopolnilo odločili glede na vse dogajanje v zvezi z nefinanciranjem STA za evidentno opravljanje javne službe.

"Seveda se pri polni zavesti zavedam, da to nima zveze z epidemijo," je dejala Sluga. So se pa za dopolnilo odločili "glede na ravnanje Ukoma in vsa pravna mnenja, ki so bila podana, in glede na to, da smo mnenja, da bi se javna služba morala financirati in da Ukom nima pravice zahtevati od STA vsega, kar pač zahteva".

Vladni urad za komuniciranje (Ukom) je namreč po tistem, ko je zavrnil plačilo nadomestila za opravljanje javne službe STA za oktober, 24. decembra z dopisoma sporočil, da zavrača tudi zahtevek za izplačilo nadomestila za javno službo za november in plačilo računov za opravljene storitve STA za potrebe vladne administracije za oktober in november, so v ponedeljkovem sporočilu za javnost navedli v vodstvu STA. Ob tem so izpostavili, da je Ukom do oktobra redno poravnaval obveznosti do STA, normativna ureditev pa se ni v ničemer spremenila.