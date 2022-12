Janša: NSi je v kampanji streljala v hrbet

Obstajata dva ključna vidika za oceno rezultatov nedeljskih referendumov. Vsebinski in politični: pic.twitter.com/2EPHzqj24c — Janez Janša (@JJansaSDS) November 30, 2022

Kot je zapisal, obstajata dva ključna vidika za oceno rezultatov, in sicer gre za vsebinski in politični vidik.

V političnem vidiku je ocenil, da je ta še bolj jasen, saj se je SDS proti koaliciji treh vladnih strank borila sama, NSi pa je občasno in z velikim medijskim odmevom v kampanji celo streljala v hrbet. Kot je ocenil, je kljub bistveno nižji udeležbi za pobudo SDS glasoval večji delež, in v primeru zakona o vladi, celo večje število volivcev kot letos na parlamentarnih volitvah.

Pri vsebinskem vidiku je izpostavil, da so pobudniki doživeli neuspeh, poraz pa je s tem doživela Slovenija v celoti. Razdelal je tri referendume in opisal ključne razloge, zaradi katerih meni, da je pri posameznem zakonu poraz doživela celotna Slovenija. Pri noveli zakona o vladi meni, da potrjena novela omogoča bistveno širjenje birokracije, manjšo operativnost izvršilne oblasti in povečanje stroškov administracije.

Tak rezultat so dosegli klub temu, da štiri stranke obvladujejo več kot 95 odstotkov slovenskega medijskega prostora

Pri zakonu o dolgotrajni oskrbi ugotavlja, da se upokojencem in drugim ranljivim skupinam jemljejo pravice, in v prihodnjem letu 63 milijonov evrov neposredno iz njihovega žepa. O zakonu RTV je zapisal, da "ta obglavlja legitimno izvoljen programski svet in nadzorni odbor javnega zavoda". Kot je dodal, bo tako poraba davkoplačevalskega denarja brez nadzora, ker novi zakon nadzornega odbora ne predvideva.

Čeprav so pobudniki na nedeljskih referendumih doživeli neuspeh, pa je Janša poudaril, da so tak rezultat dosegli kljub temu, da štiri stranke obvladujejo več kot 95 odstotkov slovenskega medijskega prostora. Kot ocenjuje, sta le popolna servilnost in nekritičnost medijev do vlade bolj nevarni od te, ki so jo doživljali v času njegove vlade v obliki vsakodnevne medijske gonje. Dodaja, da je to eden izmed poglavitnih razlogov za zaton in propad LDS, Zares, PS, SMC, SAB in LMŠ. "Samopašnost v kratkem času nato doseže stopnjo, ki je ni mogoče prikriti niti s pomočjo 99 odstotkov medijskega monopola," je še zaključil.

Po tem, ko je predsednik stranke NSi Matej Tonin napovedal, da NSi ne bo sodelovala v vladah, ki jih bo vodil Janez Janša, in s tem zaostril napetosti na desnosredinskem političnem polu, mu je Janša odgovoril, da smo to že nekaj let poslušali od Ljudmile Novak. Zatem se je v torek oglasila še Novakova, ki je Janši namignila, naj ob očitnem majanju stolčka vstane in gre. "Slovenija ti bo iskreno hvaležna," je še zapisala na Twitterju.