Janša in Battelli edina, ki sta bila tudi v prvem sklicu državnega zbora

Na današnji dan pred 25 leti se je na ustanovni seji sestal prvi državni zbor v samostojni Sloveniji. Zbralo se je 90 poslancev, izvoljenih na volitvah 6. decembra 1992, prvi predsednik je postal Herman Rigelnik. Na današnji dan pred 26 leti pa je bila sprejeta in razglašena ustava.

V 25 letih delovanja DZ, ki se ga voli za štiri leta, je bilo sedem mandatov, peti in šesti sta se končala predčasno. Foto: Bor Slana

Prvi mandat, ki se je končal 28. novembra 1996, nekateri tedanji poslanci dojemajo kot formalen prehod v demokratični parlamentarizem.

Konstitutivno sejo prvega sklica DZ je do izvolitve predsednika DZ Rigelnika vodil najstarejši poslanec France Bučar (DS). Funkcijo podpredsednika so opravljali Miroslav Mozetič (SKD), Lev Kreft (ZL) in Vladimir Topler (Zeleni).

DZ je sprejel tudi začasni poslovnik, ki je urejal pravila njegovega delovanja. Pred DZ je prisegel predsednik republike Milan Kučan, ki je Sloveniji predsedoval dva mandata. Prav v petek pa je v DZ za svoj drugi mandat zaprisegel aktualni predsednik republike Borut Pahor.

Manj ideoloških razprav

Nekateri poslanci prvega sklica DZ so v izjavah za STA pred 25. obletnico ustanovitve DZ obudili spomine in tedanji čas primerjali s sedanjim parlamentarizmom in politiko na sploh.

V večini se spominjajo bolj pestrih in konstruktivnih, manj ideoloških razprav ter večje prisotnosti poslancev na sejah kot danes. Je pa prvi sklic, kot dodajajo, pomenil le formalni prehod v parlamentarno demokracijo, za kar so nastavke naredili že prej.

Janša in Batteli edina

Od poslancev, ki so zdaj v državnem zboru, sta bila v prvem sklicu prvak SDS Janez Janša in poslanec narodne manjšine Roberto Battelli.

Volitve, na katerih so bili decembra 1992 izvoljeni poslanci prvega sklica DZ, je na podlagi 81. člena Ustave RS razpisal predsednik republike. Novo ustavo, ki je postavila temelje parlamentarni ureditvi države z delitvijo oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast ter določila DZ kot osrednji predstavniški in zakonodajni organ, pa je 23. decembra leta 1991 sprejela Skupščina RS.

V 25 letih delovanja DZ, ki se ga voli za štiri leta, je bilo sedem mandatov, peti in šesti sta se končala predčasno. DZ je vodilo 11 predsednikov, poslansko funkcijo je opravljalo 462 različnih poslancev, od tega 105 poslank, nekateri so sodelovali v več mandatih. DZ je zasedal na skoraj 600 sejah, v 25 letih ga je obiskalo več kot 219 tisoč obiskovalcev.

Na današnji dan pred 26 leti sprejeta in razglašena ustava



Takratna slovenska skupščina je na današnji dan pred 26 leti sprejela in razglasila slovensko ustavo, s katero se je Slovenija od Jugoslavije odcepila tudi pravno. Na ta dan od leta 1997 zato praznujemo dan ustavnosti. Osrednjo slovesnost ob tem dnevu vsako leto pripravi ustavno sodišče.