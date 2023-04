Janša: Grožnje s smrtjo so bile zelo nevarne. Tomšič: To je bil šov za medije.

Na ljubljanskem okrajnem sodišču sta se danes srečala prvak opozicije Janez Janša in obtoženi Ludvik Tomšič, ki mu tožilstvo očita kaznivo dejanje grožnje. Tomšič naj bi omenjeno kaznivo dejanje storil februarja 2020, ko je na shodu Brez strahu-proti koaliciji sovraštva v središču Ljubljane pozival "Ubij Janšo." To je bilo v času, ko je prvak opozicije sestavljal vlado, posnetek s Tomšičevim pozivom pa je kasneje prišel v javnost.

Tomšič: To je bil le šov za medije

Obtoženi Tomšič je sodišču povedal, da ima zdravstvene težave, na vprašanje zagovornice Tatjane Sitar, ali je imel s svojimi pozivi namen pri Janezu Janši vzbuditi strah, da ga bo ubil, pa je odgovoril, da je bil to le šov za medije. Kot je dejal, je bilo na shodu kot na nogometni tekmi, podobno kot on sam so na shodu vzklikali tudi drugi, je dejal. "Na protestu je bilo 500 plakatov, na katerih je pisalo Smrt janšizmu," je povedal med drugim. Večkrat je poudaril tudi, da se mora zaradi zdravstvenih težav ukvarjati predvsem sam s sabo.

Janša: Posnetek grožnje je videla tudi moja družina

Janez Janša, ki je danes nastopil kot priča, je poudaril, da Tomšičeva grožnja ni bila edina, ki je bila izrečena zoper njega, je pa bila posneta in predvajana, zato so jo videli tudi njegova družina in otroci, kar ni minilo brez posledic. "Zame to ni bil velik šok, je pa bil za otroka, ki sta me spraševala, ali me bodo ubili," je dejal. Poudaril je tudi, da so bili pozivi k njegovi smrti pogosto del tedanjih protestov.

Na predobravnavnem naroku je obramba predlagala, da se zaradi zdravstvenega stanja obtoženega imenuje izvedenca psihiatrične stroke, čemur je sodišče danes ugodilo.

Naslednja obravnava je razpisana za 23. maj.