Podpora vladi še naprej upada

Če bi bile volitve prihodnjo nedeljo, bi največ volilnih upravičencev, 24,9 odstotka, svoj glas namenilo stranki Gibanje Svoboda. Med parlamentarnimi strankami je sicer podpora najbolj zrasla SDS Janeza Janše, in sicer z 20,1 na 22,9 odstotka.

Na tretjem mestu sledi stranka NSi Mateja Tonina s 6,9-odstotno podporo (februarja 7,1 odstotka). SD Tanje Fajon podpira 6,6 odstotka volilnih upravičencev (februarja 7,1 odstotka), Levico Luke Mesca pa 4,6 odstotka (februarja 6,2 odstotka).

Logarju in Bešiču Loredanu priljubljenost vztrajno raste

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja poslanec SDS Anže Logar, ki se mu je priljubljenost še povečala. Na drugo mesto se je zavihtel minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki je zabeležil največjo rast priljubljenosti. Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je zdrsnila na tretje mesto.

Sledita evropska poslanka Ljudmila Novak (NSi/EPP) in premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Ljubljanski župan Zoran Janković se je znašel na šestem mestu, sledita predsednik NSi Matej Tonin in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Prvak SDS Janez Janša je na 12. mestu, koordinator Levice in minister za delo Luka Mesec pa na 15. mestu.

Agencija Ninamedia je javnomnenjsko raziskavo za Dnevnik opravila med 13. in 15. marcem na reprezentativnem vzorcu 700 anketirancev.