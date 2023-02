Stranki Gibanje Svoboda Roberta Goloba je podpora padla za 1,7 odstotne točke. Stranki SDS Janeza Janše so volivci januarja namenili 22,5 odstotka glasov, tokrat nekoliko manj, in sicer bi zanjo glasovalo 20,1 odstotka volilnih upravičencev.

Tudi preostalim parlamentarnim strankam je podpora v primerjavi z januarjem padla. NSi Mateja Tonina bi prejela 7,1 odstotka glasov. Enako podporo so namerili tudi stranki SD Tanje Fajon, ki ji je podpora padla za 1,2 odstotne točke. Levica Luke Meseca bi prejela 6,2 odstotka glasov.

Na vrhu ostaja Anže Logar

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja poslanec SDS Anže Logar, na drugo pa se je znova uvrstila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Na tretjem mestu je evropska poslanka Ljudmila Novak, na četrto mesto pa se je zavihtel minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Predsednik vlade Robert Golob je zasedel peto mesto.

V raziskavi so sodelujoče tokrat vprašali tudi, kateri trije ministri so najbolje in najslabše opravljali svoje delo. Na vrhu lestvice najboljših ministrov se je znašel minister za zdravje Bešič Loredan. Tako meni 36 odstotkov vprašanih. Sledita mu ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik (12,8 odstotka) ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han (11,8 odstotka). Medtem ko po mnenju udeležencev najslabše svoje delo opravlja minister za delo Luka Mesec. Tako meni 13,8 odstotka vprašanih.

Agencija Ninamedia je raziskavo javnega mnenja Vox populi za Dnevnik opravila med 13. in 15. februarjem. V telefonski anketi je sodelovalo 700 oseb.