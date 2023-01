Preobrat, ki ga Robert Golob ne bo vesel

Vlada Roberta Goloba v prvih sedmih mesecih po prepričanju velike večine volivcev ni naredila dovolj, je razvidno iz Dnevnikove javnomnenjske ankete. Kar 45 odstotkov sodelujočih je na vprašanje v anketi, ali je vlada izpolnila njihova pričakovanja, odgovorila, da ne, po mnenju tretjine je vlada njihova pričakovanja izpolnila delno, manj kot 20 odstotkov pa jih je na vprašanje odgovorilo pritrdilno.

Celokupno je podporo vladi sicer izrazilo 46 odstotkov anketirancev, kar je tri odstotne točke manj kot decembra lani, rezultate ankete navaja Dnevnik. Prvič od nastopa nove vlade je v anketi prevladalo število njenih nasprotnikov, in sicer imajo po Dnevnikovi anketi eno odstotno točko več od podpornikov vlade.

Pri Dnevniku pričakujejo, da bo podpora vladi v prihodnjih mesecih najverjetneje še padala. Foto: Vlada RS

Ta podatek tudi pomeni, da so med nasprotniki vlade zdaj v večjem številu tudi volivci in volivke, ki niso del opozicijskega mehurčka. V preteklih mesecih je bil delež nasprotnikov vlade v javnomnenjskih anketah namreč bolj ali manj zrcalna slika podpore strankama SDS in NSi, januarja pa je močno poskočil.

Podpora pada tudi stranki Gibanje Svoboda, vladajoča koalicija ni ogrožena

Če bi državnozborske volitve potekale v nedeljo, 15. 1., bi stranka Gibanje Svoboda še vedno prejela največ glasov opredeljenih volivcev, a bistveno manj kot pretekle mesece − podprlo bi jo 36,2 odstotka volivcev, je razvidno iz Dnevnikove ankete. Koalicijski stranki SD in Levica bi medtem prejeli 10,9 oziroma 8,2 odstotka glasov − prva enako, druga nekoliko več kot prejšnji mesec.

Opozicija kljub padanju podpore največji parlamentarni stranki ni pridobila veliko, ugotavljajo pri Dnevniku, saj je podpora stranki SDS, sodeč po rezultatih ankete, glede na december zrasla samo za pol odstotne točke, podpora stranki NSi pa z 11,9 odstotka že nekaj mesecev bolj ali manj stagnira.

Pri Dnevniku so izpostavili podatek, da je bila podpora zadnji vladi Janeza Janše pozitivna le prve štiri mesece, vlada Marjana Šarca pa je dober trend vzdrževala prvih enajst mesecev. Foto: Reuters

Stranke Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica bi sicer tudi v januarju brez težav sestavile koalicijo z udobno večino, saj bi osvojile 50 poslanskih mandatov (GS 33, SD deset, Levica sedem), opozicijski SDS in NSi pa 38 poslanskih mandatov (SDS 27, NSi 11).

Najbolj priljubljen politik je Anže Logar

Lestvici seznama najbolj priljubljenih slovenskih politikov in političark se je januarja prvič pridružila predsednica republike Nataša Pirc Musar, najbolj priljubljen politik pa je njen nekdanji tekmec na predsedniških volitvah in poslanec SDS Anže Logar, kaže Dnevnikova anketa.

Vsi, ki so bili do zdaj uvrščeni na lestvico priljubljenih politikov in političark, so bili v januarju ocenjeni slabše kot mesec prej. Izjema je bil le prvak največje opozicijske stranke SDS Janez Janša.

Agencija Ninamedia je raziskavo javnega mnenja Vox populi za Dnevnik opravila med 9. in 12. januarjem 2023. V telefonski anketi je sodelovalo 700 oseb.