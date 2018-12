Janković ob slavnostni zaprisegi mestni svet pozval h konstruktivnemu sodelovanju

Janković je na današnji ustanovni seji mestnega sveta slovesno prisegel še za četrti mandat na čelu Mestne občine Ljubljana (MOL). V nagovoru je omenil nekatere projekte, ki jih je občina pod njegovim vodstvom uresničila v zadnjih 12 letih, hkrati pa se je zazrl še v prihodnja štiri leta in strnil načrte, ki jih namerava še uresničiti.

Na športnem področju je poudaril 25 milijonov evrov vredno obnovo stadiona Žak ter pokritje olimpijskega bazena Ilirija. Kot je dejal, bo občina naslednji teden podpisala pogodbo za projektiranje zadnjega.

Na področju kulture je spomnil na Cukrarno, katere prenova po županovih besedah teče dobro. "Naslednji projekt, za katerega imamo gradbeno dovoljenje, je Rog," je dodal. Janković računa, da bodo rušenje nepotrebnih objektov in gradnjo lahko začeli spomladi.

Šumi so začeli graditi, spomladi še začetek gradnje Kolizeja

Foto: Šumi Center Na področju zdravstva je med drugim dejal, da gradnja bežigrajskega zdravstvenega doma teče dobro. "Imeli bomo dovolj prostora in upamo, da bo država s svojimi ukrepi omogočila, da bomo imeli v tej državi več zdravnikov," je dejal.

Naštel je še gradnjo novih centrov nekaterih četrtnih skupnosti, sam pa si želi tudi nadaljevanja zapiranja gradbenih jam po mestu. Pri tem je dodal, da je gradnja Šumija končno stekla, računajo, da bo spomladi stekla tudi gradnja Kolizeja. Napovedal je začetek gradnje stanovanj na Habjanovem bajerju, ne ve pa, kaj se bo zgodilo z gradbeno jamo na Dunajski cesti, ki je v lasti države.

Sodelovanje z državo je po mnenju župana dobro. Kot je dejal Janković, je konec koncev Marjan Šarec prvi, ki je po osmih letih z občinami podpisal sporazum o povprečnini.

Želi končati predvsem štiri projekte

V novem mandatu si sicer dolgoletni župan prestolnice želi dočakati predvsem dokončanje štirih projektov. "Najprej so to protipoplavni ukrepi, ki jih izvaja država. Mi smo končali zadrževalnik, ki pred poplavami ščiti Rožno dolino," je poudaril in dodal, da bo odprtje v torek. "Tudi sredstva za urejanje Malega grabna so na računu, EU je odobrila 36 milijonov evrov," je še povedal Janković in menil, da je treba dela po fazah nujno začeti izvajati spomladi. Tako bo projekt končan v dveh letih in bo pred poplavami varen tudi južni del Ljubljane.

"Drugi projekt, ki mi je pri srcu in za katerega sem prepričan, da bo dobil svoje mesto v tem mandatu, je prenova centralne tržnice z garažno hišo," je dejal Janković. Dodal je, da so pripravljene vse analize, ki so jih naročili na zavodu za varstvo kulturne dediščine, in teh se bodo držali. Tretji projekt je Plečnikov štadion, ob čemer je Janković pozval h koncu pritožb. "To traja že 10 let," je opozoril.

"Četrti projekt so moje Stožice," je poudaril Janković, pri čemer je izrazil prepričanje, da bo zasebni del dokončal Izet Rastoder, ki je objekt kupil od slabe banke. "Sem pa izjemno ponosen na javni del, ki v tem mesecu gosti številne prireditve, občinstvo pa doseže po 12 tisoč gledalcev," je dodal.

Foto: STA

En sedež več kot v prejšnjem mandatu

Ob koncu nagovora je Janković svetnike pozval h konstruktivnemu sodelovanju. "Razumem, da nimamo vsi istega mnenja, ampak menim, da je treba voljo volivcev spoštovati," je bil jasen. "Jutri je nov delovni dan in nadaljujemo tako, kot smo delali vsa leta. Srečno, Ljubljana," je sklenil.

Z Jankovićevo zaprisego in današnjo ustanovno sejo je z delom začel tudi nov ljubljanski mestni svet, v katerem bo imela tudi prihodnja štiri leta večino Jankovićeva lista. Ta bo imela 23 svetnikov in svetnic, kar je enega več kot v prejšnjem mandatu.

Druga največja svetniška skupina v 45-članskem ljubljanskem mestnem svetu postaja SDS, ki bo imela deset svetnikov. S štirimi svetniškimi mesti sledi Levica. Po dva predstavnika bosta imeli v ljubljanski mestni hiši NSi in SD, po enega pa Lista Marjana Šarca (LMŠ), Stranka Alenke Bratušek (SAB), SMC ter Lista kolesarjev in pešcev.

Stranke LMŠ, SAB in SMC so se pred ustanovno sejo že povezale v svetniško skupino, ki jo bodo glede na usmeritev strank poimenovali Socialno-liberalni.