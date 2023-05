Kmetom 160 evrov globe, če se bodo s traktorji vozili po središču Ljubljane?

Predlog sprememb odloka o urejanju prometa v ljubljanski mestni občini predvideva 160 evrov globe "za posameznika, ki vozi tovorno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega 3,5 tone, ter delovne stroje, delovna vozila in traktorje, če nima pridobljene dovolilnice za prevoz območja cone 1", pod njega pa je podpisan ljubljanski župan Zoran Janković. S tem se na občini odzivajo na težave mestnega redarstva ob protestih kmetov, ki so za več ur ustavili promet v prestolnici, poroča portal N1.

Na protest kmetov, ki je bil v središču Ljubljane 25. aprila, so se številni pripeljali s traktorji, več ur krožili po središču Ljubljane, nekateri so parkirali pred poslopjem državnega zbora in v bližnjih ulicah.

V prometu so bili zastoji, na vpadnicah, posebej s severa proti središču mesta, so se vile dolge kolone. Policija je zaradi potekajočega shoda in daljših zastojev odsvetovala potovanje v središče mesta, če to ni nujno potrebno, še pišejo. Prometni kolaps je trajal približno štiri ure.

Policisti so zaznali tri kršitve cestnoprometne zakonodaje in zanje izrekli opozorila. Prekrškovni postopek so uvedli zoper eno osebo, ker je uporabljala in še dodatno imela pri sebi več kosov pirotehnike, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Vožnja s traktorjem pa bo po prestolnici kmalu dražja, saj predlog sprememb odloka o urejanju prometa za vožnjo s takšnim vozilom predvideva 160 evrov kazni.

Že v do zdaj veljavnem odloku je bil promet traktorjev (ter težjih tovornih vozil in strojev) na območju prve cone prepovedan, razen za imetnike dovolilnic. Na novo predpisane globe do zdaj veljavni odlok ni imel.

Kmetje odgovarjajo: Gre za neposredno omejevanje ustavne pravice

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), ki jo vodi Roman Žveglič, so nad spremembo odloka po poročanju N1 presenečeni.

Pravijo, da "se je vse do nedavnega lahko nemoteno vozilo s traktorji po centru Ljubljane, glavnega mesta Slovenije. Po protestih kmetov pa se je pojavila potreba po prepovedi."