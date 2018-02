Tonin po kavi z Janšo: Pogovor je bil trd in oster #video

Video: Planet TV

Kot je ob prihodu na sedež stranke v Ljubljani dejal prvak SDS, gre za običajne pogovore. Tonin je sicer pred tem dejal, da pričakuje "zahteven in na trenutke trd pogovor".

Janša je na naše vprašanje, ali bo srečanje ob kavi trajalo dolgo, odgovoril, "da bi bilo srečanje lahko krajše, če bi bili pogovori pogostejši". In res sta pogovor končala šele po uri in pol.

Oster in na trenutke tudi trd pogovor. V obraz sva si iskreno povedala vse, brez olepševanja. Današnje srečanje ni napoved predvolilne koalicije, je pa morda vzpostavitev dialoga, ki lahko pomaga uresničiti rešitve za ključne izzive Slovenije. @JJansaSDS #slovenijasepogovarja pic.twitter.com/2iNeQt3yDq — Matej Tonin (@MatejTonin) February 12, 2018

Da so bili odnosi med strankama vsaj do zdaj ohlajeni, potrjuje tudi Janšev prihod na sedež stranke. Sprva je želel vstopiti pri napačnem vhodu, a so mu novinarji nato pokazali pravi vhod. Stranka NSi v novih prostorih na Dvoržakovi sicer deluje že leto in pol.

Predvolilnih koalicij ne bo

Janša je po srečanju dejal, da gresta obe stranki samostojno na volitve s svojima listama in ne bosta sklepali nobenih predvolilnih koalicij.

Tonin pa je pojasnil, da je bil pogovor oster in na trenutke tudi trd, ter da sta razčiščevala nejasnosti iz preteklosti. "V obraz sva si iskreno povedala vse, brez olepšavanja," je dejal. Dodal je, da današnje srečanje ni napoved predvolilne koalicije, je pa morda napoved vzpostavitve dialoga, ki lahko pomaga uresničiti rešitve za ključne izzive Slovenije.

Pred Janšo je prišel na vrsto Cerar

Tonin se je danes že sestal s predsednikom SMC Mirom Cerarjem, že prejšnji teden pa kavo spil s predsednikom zunajparlamentarne SLS Markom Zidanškom.

Zakona o dostojnem pokopu in o osebni asistenci sta primer skupnih projektov @NovaSlovenija in @StrankaSMC , kar odpira pot za morebitno nadaljnje sodelovanje. Z @MiroCerar sva se strinjala, da je staranje prebivalstva ključni izziv Slovenije v prihodnje. #slovenijasepogovarja pic.twitter.com/uDTMkxyugD — Matej Tonin (@MatejTonin) February 12, 2018

Matej Tonin je že pred slabima dvema tednoma, ko je po nekoliko presenetljivem odstopu Ljudmile Novak prevzel vodenje stranke, napovedal, da bo na kavo povabil vse predsednike parlamentarnih strank, poleg njih tudi Marjana Šarca. Šarcu v anketah pred junijskimi parlamentarnimi volitvami kaže najbolje, čeprav sploh še ni predstavil svojega programa.

Otoplitev odnosov na desnici?

V teh dveh tednih se je veliko ugibalo o tem, ali se bodo ob zamenjavi na vrhu NSi otoplili odnosi z nekdanjo koalicijsko partnerico SDS. Ti so se ohladil predvsem po razpadu druge Janševe vlade leta 2013. Da bi stranki, ki se v političnem spektru uvrščata desno od sredine, še kdaj utegnili najti skupni jezik, pa je morda že nakazal Janša.

Pozdravljamo spremembe politike @NovaSlovenija in upamo, da so res spremembe. Kava za #MatejTonin je že pripravljena. Pa na @Twitter ga pričakujemo. V digitalnem svetu. Mimogrede, @sebastiankurz ima 280K sledilcev. pic.twitter.com/FcYxfDTAUS — Janez Janša (@JJansaSDS) February 1, 2018

Na Twitterju je namreč pozdravil spremembe v NSi in ob priloženi fotografiji kave s peno v obliki srčka pripisal, da je kava za Tonina že pripravljena.