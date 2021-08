Izkoristite sončne dni za prihranek

Oglasno sporočilo

Čeprav v zadnjih dneh vzdihujemo nad vročino in soncem, pa ga lahko s pravo investicijo res učinkovito unovčimo in poskrbimo, da bo naša denarnica v prihodnje bolj polna, naš dom pa vselej poln energije. Spoznajte Sončni plus!

Sončna elektrarna ni le cela vrsta sončnih panelov, ki jih postavimo na prostrano polje. Še zdaleč ne, saj si lahko čisto svojo sončno elektrarno postavi tudi povsem običajna slovenska družina, ki tako poskrbi za zeleno pridobivanje električne energije, za energetsko samooskrbo, ki postaja skoraj pravilo, predvsem pa za res občutne prihranke. Vprašanje – kje se kupi sončna elektrarna oziroma kako do nje? Ugodna in celostna rešitev vas čaka pri Energiji plus, kjer vam ponujajo posebno storitev, imenovano Sončni plus.

Si želite tudi vi postati energetsko neodvisni?

Zakaj spoznati Sončni plus in investirati v domačo sončno elektrarno? Ponazorimo to s primerom in si predstavljajmo povprečno slovensko petčlansko družino, ki se odloči za postavitev lastne sončne elektrarne na strehi stanovanjske hiše. Če se odločijo za sončno elektrarno na ključ, si lahko oddahnejo, saj bodo za skoraj vse poskrbeli v Energiji plus, kjer povedo:

»Postavitev sončne elektrarne »na ključ« bomo izvedli z visoko kvalitetnimi komponentami priznanih svetovnih proizvajalcev (Amerisolar – Worldwide Energy and Manufacturing USA, Solar Edge), ki vam omogočajo dolgoročno brezskrbno delovanje sončne elektrarne. Vašo elektrarno bo postavila profesionalna ekipa z vsemi potrebnimi znanji in certifikati. Da vam bodo postopki postavitve sončne elektrarne vzeli čim manj časa in potekali za vas brezskrbno, bodo naši strokovnjaki poskrbeli za izvedbo vseh aktivnosti.« Dodajo, da bo Energija plus brezplačno uredila vso dokumentacijo, pomagala pa bo tudi pri pridobitvi nepovratnih sredstev Eko sklada.

Plusi Sončnega plusa?

Prednosti sončne elektrarne za samooskrbo so velike. Vsak mesec bomo privarčevali pri stroških elektrike, naš mesečni račun za elektriko pa ne bo več odvisen od tržnih nihanj cen električne energije. Prav tako bomo z uporabo obnovljivih virov energije prispevali k čistejšemu okolju.

Primer prihranka družine, ki se ogreva na elektriko Letni stroški porabe električne energije so pri ogrevanju na elektriko precej višji kot pri povprečnem gospodinjstvu in na letni ravni v tej družini znašajo v povprečju 1.615 EUR. Odločitev za sončno elektrarno za samooskrbo je v tem primeru toliko smotrnejša, saj bo družini zagotovila vso potrebno energijo za njene domače porabnike električne energije brezplačno. Po postavitvi sončne elektrarne bo letni strošek električne energije za strošek obračunske moči in prispevka OVE in SPTE znašal samo še 155 EUR. Družina bo po odplačilu investicije do konca življenjske dobe elektrarne (30 let) prihranila 29.139 EUR.

Sončna elektrarna za samooskrbo zdaj predstavlja naš lasten brezplačen vir energije za pokritje domačih potreb po električni energiji. Ker življenjska doba elektrarne znaša 30 let in več, bomo z naložbo v postavitev sončne elektrarne na dolgi rok prihranili več kot 30.000 EUR. To, kar bomo na ta račun privarčevali, pa seveda lahko namenimo za druge izzive v življenju, ki si jih drugače ne bi mogli privoščiti.

Za kaj vse bo sončna elektrarna koristna?

Proizvedena električna energija bo poskrbela za delovanje toplotne črpalke, električnih radiatorjev, infrardečih panelov, električnega talnega ogrevanja, električne peči za centralno ogrevanje, strojev in drugih električnih aparatov. Ob neposrednih učinkih pa bo Sončni plus privedel do številnih drugih pozitivnih posledic – bolj čistega okolja, bolj zelene prihodnosti in debelejše denarnice. Sami plusi!

Niste prepričani, če je Sončni plus res rešitev za vas? V Energiji plus vam bodo vselej rade volje svetovali ter vam priskočili na pomoč. Dosegljivi so preko telefona 02 22 00 668 in preko e-naslova samooskrba@energijaplus.si, za sončno elektrarno pa lahko zaprosite tudi preko informativne ponudbe povsem po vaših željah.

