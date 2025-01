Izguba izpita je prava nočna mora, a imamo rešitev!

Foto: Sedem d.o.o.

Vožnja pod vplivom alkohola velja za enega najhujših prometnih prekrškov, saj ogroža vas in druge udeležence v prometu.

Meja alkohola v krvi v Sloveniji je največ 0,24 miligramov na liter izdihanega zraka oziroma 0,5 grama alkohola na kilogram krvi (0,5 promila). Če alkotest pokaže višjo vrednost, je kazen neizogibna. To pomeni najmanj 300 evrov kazni in 4 kazenske točke. Seveda pa velja, da višja kot je stopnja alkohola v krvi, strožje so kazni. Maksimalna kazen zaradi vožnje pod vplivom alkohola se izvede v primeru, ko voznik prekorači 0,52 miligramov na liter izdihanega zraka. Posledica je finančna kazen v vrednosti 1.200 evrov, 18 kazenskih točk in odvzem izpita.

Policisti izvajajo preglede alkoholiziranosti z alkotestom. Namen testa je zagotoviti varnost na cestah tako za voznika kot tudi za druge udeležence v prometu. Če vas ustavijo policisti in zahtevajo alkotest, ga ne zavrnite, saj bi to pomenilo najvišjo kazen (1.200 evrov in 18 točk) ter izgubo izpita. Če test alkoholiziranosti opravite in menite, da je rezultat nepravičen, jasno izrazite svoje nestrinjanje policistu, ki bo vašo opombo zapisal v zapisnik. Vljudno predlagajte test z drugim sredstvom in nato v vsakem primeru sprejmite test, ki ga določi policist, saj zavrnitev prinaša enake posledice kot zavrnitev alkotesta.

