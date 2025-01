Izdelek z napako? Zaščitite svoje potrošniške pravice!

Se vam je že kdaj zgodilo, da kupljeni izdelek ni ustrezal vašim pričakovanjem? Ali še slabše, ko se je zaradi napake na izdelku povečalo tveganje za poškodbo ali vašo varnost? V takšnih primerih je ključnega pomena, da poznate svoje pravice in uveljavite reklamacijo .

Kaj je garancija?

Potrošniki na trgu nastopamo kot šibkejši člen prodajne verige, zato naše interese ščiti zakonodaja. Garancija je obveznost, s katero se prodajalec ali proizvajalec zaveže, da bo potrošniku brezplačno popravil ali zamenjal blago, vrnil del ali celotno kupnino, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu.

V Sloveniji je garancija obvezna za določene tehnične izdelke, kot so izdelki za gospodinjsko uporabo, kmetijski stroji in naprave, avtomobilski izdelki, proizvodi s področja informacijske tehnologije, avdio- in videotehnika, elektromedicinski pripomočki … Minimalni garancijski rok je eno leto, a pozor, obvezna garancija ne velja za rabljeno blago.

Dodatna tržna garancija

Prodajalec ali proizvajalec lahko poleg zakonsko obvezne garancije ponudi tudi dodatno tržno garancijo. Ta je lahko vključena v ceno izdelka ali pa jo kupec doplača posebej. Pomembno je vedeti, da tržna garancija ne nadomešča zakonske garancije, ki mora trajati vsaj dve leti, prav tako pa ne omejuje pravice kupca do uveljavljanja zakonske garancije.

Uveljavljanje garancije

Če ima kupljen izdelek napako in je v garanciji, lahko zahtevate odpravo napak (popravilo). Če ta ni popravljena v roku 45 dni, lahko zahtevate zamenjavo z drugim izdelkom – enakim in brezhibnim. Če tega prodajalec ne stori, lahko kupoprodajno pogodbo prekličete in zahtevate vrnitev kupnine ali znižanje kupnine, če se odločite, da boste izdelek kljub napakam obdržali.

Torej kdaj je mogoče sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe? Če:

prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga, ali kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga v skladu s tem zakonom oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga v skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena;

obstaja neskladnost, čeprav je prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost;

je narava neskladnosti tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe ;

; je prodajalec izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

Pri tem je zelo pomembno vedeti, da lahko ne glede na zgoraj navedene razloge potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Uveljavljanje stvarne napake oziroma neskladnosti

Stvarno napako lahko uveljavljate tudi za izdelke, ki niso zapisani v Pravilniku o blagu, za katero se izda garancija. Uveljavite jo lahko z zahtevkom o stvarni napaki, in to izključno pri prodajalcu.

Odgovornost prodajalca za stvarne napake traja dve leti, ko gre za rabljen izdelek, pa eno leto. O napaki ga morate obvestiti v dveh mesecih od njenega odkritja. Ne glede na to, ali se prodajalec z reklamacijo strinja, mora na vaš zahtevek odgovoriti v osmih dneh od prejema, sicer ga lahko prijavite tržnemu inšpektoratu.

Bistvena razlika med garancijo in stvarno napako je, da pri garanciji nimate proste izbire med zahtevki. Pri stvarni napaki lahko izbirate med štirimi pravicami: odprava napake, zamenjava blaga z novim, vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali vračilo plačanega zneska.

Kako je pri rabljenih avtomobilih in njihovih napakah?

Ko pride čas nakupa vozila, se mnogi izmed nas odločimo za rabljeno, a pogosto se zgodi, da ne vemo natančno, kaj kupujemo, zato pogosto pride do goljufij.

Kakšne so vaše možnosti, je odvisno od tega, kje ste izdelek kupili – pri posamezniku ali trgovcu. Če ste avto kupili pri posamezniku, vaše pravice posredno določa klavzula "videno – kupljeno". To pomeni, da ste si vozilo ogledali, ga tudi preizkusno vozili in nato kupili. Pri trgovcih se lahko v primeru okvar sklicujete na neskladnost vozila.

