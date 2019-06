Oboleli jamar sam prišel iz Pološke jame

V Pološko jamo na Tolminskem se je danes odpravila skupina treh jamarjev, slovenski vodnik in dva nemška turista. Že kmalu po vstopu v jamo, približno 100 metrov od vhoda, je 65-letni slovenski jamar potožil o slabosti. Zato je drugi moški odšel iz jame in poklical na pomoč. Jamarski reševalci so se hitro odzvali, jamar pa je sam prišel iz jame.

Tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik je sporočil, da je oboleli jamar skupaj z nemško jamarko sam prišel iz jame. Jamarski reševalci so ga pospremili v dolino na nadaljnji zdravniški pregled, je povedal predsednik Jamarske zveze Slovenije Igor Benko.

Pozivu na pomoč se je takoj odzvalo 15 jamarskih reševalcev iz petih reševalnih centrov, ki so odšli po obolelega.

Obolelega jamarja je slabost obšla približno 100 metrov od zgornjega vhoda in 50 metrov globoko v Pološki jami.

Pološka jama je ena izmed večjih slovenskih jam, nahaja se v pobočju gore Osojnica nad planino Polog in nad dolino Tolminke. Jama je dolga 10.800 metrov in globoka 704 metre. Ima dva vhoda, med katerima je spodnji večji in kot tak bolj primeren za reševanje, zgornji pa ozek. Odkrili so jo leta 1964. Jama je odprta z nadzorovanim vstopom.

Kako je videti notranjost jame, si lahko pogledati v videu iz leta 2014, ki ga je na Youtubeu objavil Miha Ileršič: