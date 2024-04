Legendarni hrvaški smučar Ivica Kostelić se je s čustvenim zapisom na družbenem omrežju Facebook poslovil od prijatelja, ki ga je med smučanjem na območju Špikovega grabna v rodni Kranjski Gori v ponedeljek zasul plaz. "Luka bo za vedno eden izmed nas, ker je duh, ki ga nosimo v sebi. Nosili bomo tega duha, pa tudi tiste pred nami in tiste, ki bodo prišli za nami. Moje molitve in sožalje gredo njegovi družini," je zapisal Kostelić.

V ponedeljek smo poročali o tragični gorski nesreči, v kateri je življenje izgubil 30-letnik. Pri spustu v Špikov graben ga je zajel snežni plaz in ga odnesel 300 metrov nižje čez skalni skok skupaj s sidriščem. Po padcu je ostal zakopan pod težkim snegom in zaradi hudih poškodb na kraju umrl.

S čustvenim zapisom se je pokojnemu poklonil nekdanji hrvaški smučarski as Ivica Kostelić.

"Ko sem smučal z Luko, je bilo to veselje. Dovolj je bilo, da sva se samo pogledala, čutila sva enako navdušenje nad istimi stvarmi. Deliti srečo. To sem čutil z mnogimi prijatelji v gorah. Strast je tista, ki povezuje vse nas, ki imamo radi gore, nas povzdigne do čustev, ki presegajo človeško razumevanje, nas poveže na raven onkraj življenja. Luka bo za vedno eden izmed nas, saj gre za duha, ki ga nosimo v sebi. Ta duh bomo naprej nosili mi, kot so ga tisti pred nami in ga bodo tisti, ki prihajajo za nami," je zapisal Kostelić in družini izrazil sožalje.

Luka je sin Aleša Vidica, dolgoletnega vodje Pokala Vitranc, ki je leta 2022 doživel infarkt in delo predal Janezu Šmitku.