Iskanje TV-vsebin z glasom je že nekaj povsem običajnega

Podatki kažejo, da slovenski uporabniki izjemno dobro sprejemajo tehnološke novosti, saj je v dobrih štirih letih že več kot 120 tisoč naročnikov Telekoma Slovenije TV-vsebine začelo iskati z glasom. To je Telekom Slovenije s platformo NEO omogočil konec leta 2018. Rešitev je rezultat razvoja strokovnjakov Telekoma Slovenije, zato platformo sproti in hitro prilagajajo navadam slovenskih TV-gledalcev.

Tektonski premiki pri spremljanju vsebin

"Televizija kot medij je z vidika spremljanja vsebin doživela in še doživlja tektonske premike. Uporabniki imajo popoln nadzor nad ogledom vsebin: želijo si več in bolj personalizirane vsebine, več povezljivosti, več zabave ter predvsem, da lahko vsebino spremljajo takrat, ko to sami želijo. Naše glavno vodilo pri tem je, da jim omogočimo čim bolj enostaven dostop do vsebin. Platforma NEO je z glasovnim upravljanjem v slovenske domove prinesla popolnoma novo izkušnjo, saj ni več klasičnega daljinca," pravi Simon Slonjšak, direktor razvoja produktov in storitev v Telekomu Slovenije

"Naročniki TV-vsebine zelo preprosto iščejo tako, da izgovorijo ime programa, oz. vsebine iščejo po naslovu filma oziroma serije ali po imenu igralca, imenu oddaje, po športu ali žanru in podobno. Pri tem NEO uporablja tudi umetno inteligenco, s katero platformo nenehno optimiziramo," dodaja Slonjšak.

Največkrat zahtevali film Sam doma

Iskanje z glasom je med najbolj priljubljenimi funkcionalnostmi. Lani je bilo izgovorjenih 93 milijonov tovrstnih govornih ukazov. Sicer pa NEO išče vsebine po TV-programih, videotekah in YouTubu ter razume slovensko. Med filmi je bil lani z govornim ukazom najpogosteje iskan film Sam doma.

Vedno več uporabnikov, in sicer kar 95 odstotkov, TV-vsebine spremlja s pomočjo ogleda nazaj.

Platforma NEO ima še številne prednosti, kot so boljša slika ločljivosti do 4K, več TV-programov in več kot deset tisoč vsebin na zahtevo, ki so na voljo v številnih videotekah DKino, HBO Max, HBO on Demand, Epic Drama, Pickbox, Voyo, Šah z Lauro Unuk, Da Vinci Kids, Minimax+, Curiosity Stream, Kultura, Kitchen TV, Dajmedol in Dajmedol+.

Do konca letošnjega novembra bodo v Telekomu Slovenije brezplačno zamenjali tudi vse preostale TV-komunikatorje, tako da bodo vsi naročniki televizije prešli na platformo NEO.