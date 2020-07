Inšpekcije po slovenskih lokalih, nadzirali bodo tudi plaže

V zadnjih dneh število potrjenih okužb z novim koronavirusom niha, a se večinoma giblje blizu 20. Po tistem, ko je šlo pred dnevi predvsem za vnose iz tujine in z njimi povezane stike, pa se zdaj novi koronavirus po pojasnilih epidemiologov širi predvsem lokalno.

Vlada je zato pred dnevi uvedla nove omejitve zbiranja oseb, saj prav razna druženja veljajo za najbolj tvegano dejavnost za širjenje okužb.

Do zbiranja ljudi pa prihaja tudi v gostinskih lokalih in na javnih mestih, kot so recimo plaže ob rekah, jezerih in ob slovenskem morju. Zato so se pristojni odločili za poostren nadzor nad gostinskimi lokali, ki bo ta konec tedna potekal čez ves dan, poroča STA.

Foto: STA

Kaj bodo inšpektorji preverjali?

Inšpektorji bodo nadzirali npr., ali je razdalja med mizami ustrezna, ali imajo gostje na voljo razkužila in ali gostinci dosledno spoštujejo tudi navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede nošenja mask. Te so obvezne za osebje tako v notranjih kot zunanjih površinah lokala, za goste pa ob vstopu v notranjost lokala.

Poostren nadzor tudi na plažah

Poostren nadzor naj bi potekal tudi na urejenih plažah, kjer bo inšpektorje npr. zanimalo, ali upravljalci poskrbijo za omejevanje števila obiskovalcev in zagotavljajo ustrezno razdaljo med ležalniki oz. obiskovalci na sami plaži, še piše STA.

Preberite še: