V Mariboru znova pripravili covid oddelek

Kot so ob tem sporočili iz Maribora, bodo po potrebi znova reorganizirali način dela in prestrukturirali nekatere oddelke in prostore. "Sicer varnostnih ukrepov tudi po preklicu epidemije nismo opuščali in tako ostajajo ves čas aktualni," so dodali. Tako kot v prvem valu bodo paciente namestili v prostorih Klinike za ginekologijo, kjer je urejen covid oddelek, so sporočili z mariborskega UKC.

Okužbe tudi v zdravstvenem domu in v bolnišnici

V mestni občini Maribor so od začetka epidemije do danes skupaj zabeležili 52 primerov okužb. Pred dnevi so nekaj primerov potrdili tudi v Zdravstvenem domu Maribor, kjer so med zaposlenimi v nujni medicinski pomoči prejšnji teden zabeležili 11 primerov okužbe z novim koronavirusom, osem med zdravniki in tri med reševalci. Prejšnji konec tedna so testi okužbo potrdili tudi pri eni od študentk zdravstvene nege, ki je opravljala prakso v mariborski bolnišnici.

Trenutno več kot 230 aktivnih primerov

V Sloveniji smo v zadnjem dnevu okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 17 ljudeh, hospitaliziranih pa je 16 oseb. Nihče med njimi ni priključen na respirator. V Sloveniji je z virusom trenutno okuženih več kot 230 ljudi, število novih okužb spet narašča od začetka junija, ko smo sprostili ukrepe in odprli meje s sosednjimi državami.

Če bomo spoštovali pravila, bodo lahko število okužb obvladovali

Infektologinja Mateja Logar iz ljubljanskega UKC je pred dnevi dejala, da vsak bolnik, ki je okužen, še ne potrebuje sprejema v bolnišnico. "Če nam bo uspelo omejiti število novih okužb, bomo lahko zadržali kakovost zdravstvenega varstva za preostale bolezni na obstoječi ravni," je dodala in pozvala k nošenju mask, umivanju rok in spoštovanju fizične distance. Če pa bo število okužb večje in ga naši zdravstveni delavci in bolnišnice ne bodo več obvladovali, bo treba spet krčiti druge programe v zdravstvu, česar pa si ne želijo.