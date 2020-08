Inšpekcija poostreno preverja uporabo zaščitnih mask v gostinstvu

Kot so v današnjem sporočilu za javnost sporočili na inšpektoratu, je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) objavil več higienskih priporočil za preprečevanje širjenja novega koronavirusa za posamezne gospodarske dejavnosti in posamezne delovne procese. Gre za usmeritve delodajalcem pri pripravi ukrepov in navodil delavcem za varno in zdravo delo, poroča STA.

Na podlagi informacij, ki jih prejemajo, pa zaposleni v dejavnosti gostinstva teh priporočil ne upoštevajo, torej ne izvajajo ukrepov za zagotavljanje varnega in zdravje dela, so poudarili.

Delavci, ki so v stiku z gosti, morajo nositi masko tudi v odprtih prostorih

Inšpektorat je v teh dneh zato poostril nadzor v tej panogi, in sicer predvsem glede uporabe zaščitnih mask v delovnem procesu. "Priporočila NIJZ za gostinsko dejavnost določajo, da naj delavci, ki prihajajo v stik z gosti, v zaprtih in odprtih prostorih nosijo zaščitno masko, ki je usklajena s pooblaščenim specialistom medicine dela," so navedli.

Inšpektorji ugotavljajo, ali je delodajalec uvedel ukrepe glede zaščite dihal in za preprečevanje širjenja koronavirusa, ali je konkretno opredelil zaščitno opremo za zaščito dihal, ali sta pri sprejemanju ukrepov zagotavljanja opreme za zaščito dihal sodelovala strokovni delavec oziroma izvajalec medicine dela, katero zaščitno opremo za zaščito dihal zagotavlja delavcem in tudi, ali delavci dodeljeno opremo uporabljajo pravilno.

Inšpektorjem s področja varnosti in zdravja pri delu se bodo po potrebi priključili tudi inšpektorji s področja delovnih razmerij, so še pojasnili na inšpektoratu.