Novomeški dijaki z nagrajeno inovacijo papirnatim računom napovedali konec

Na tekmovanju, ki je junija potekalo v ameriški zvezni državi New York, je bilo prek predizborov prijavljenih 1.469 ekip iz 78 držav, sprejeli pa so jih 789. Tekmovanje je potekalo v šestih kategorijah, v kategoriji Business sta tekmovali kar dve slovenski ekipi. Poleg Unibilla so v ZDA potovali še člani na državnem tekmovanju POPRI drugouvrščene ekipe s podjetniško idejo Heijus, ki prav tako prihajajo iz Novega mesta.

Platforma, ki omogoča shranjevanje prejetih računov v elektronski obliki

UniBill je platforma, ki omogoča shranjevanje prejetih računov v elektronski obliki in nadomešča klasične papirnate račune. Prek spletne ali mobilne aplikacije omogoča pregled nad shranjenimi računi kadarkoli in kjerkoli. Ekipo, ki stoji za to idejo, sestavljajo dijaki tretjega in četrtega letnika programa računalništvo Srednje elektro šole in tehnične gimnazije Novo mesto, ki sedaj že razmišljajo in se pripravljajo na ustanovitev svojega podjetja.

UniBill je platforma, ki omogoča shranjevanje prejetih računov v elektronski obliki in nadomešča klasične papirnate račune. Foto: Getty Images

"Zanimanja za našo rešitev je veliko, saj ponujamo celovito rešitev, ki je zanimiva in cenovno ugodna za trgovce in uporabnike," je na predstavitvi povedal vodja ekipe in razvojnik Žiga Povhe. "Platforma izboljša izkušnjo uporabnika, saj mu omogoča pregled porabe sredstev po trgovinah, olajša shranjevanje računov za izdelke z garancijami, poenostavi postopke reklamacije izdelkov, hkrati pa zmanjša stroške trgovcev," je še povedal Povhe.

S klasičnimi računi imajo trgovci stroške v višini od treh do petih centov na račun, platforma Unibill pa bi jih stala le en cent na račun. Privarčevali bi, obenem pa bi s takšnim izdajanjem računov varovali okolje, so prepričani mladi. Ekipo so poleg Povheta sestavljali še Anže Kocjančič, Nikita Galuh Kapušin in Jaka Kordiš. Pri razvijanju ideje so imeli pomoč mentorjev Danijele Erenda in Romana Kapša.

Zanimanja za rešitev je veliko, a mlade do ustanovitve podjetja loči še nekaj let

Mentorjema je pomembno, da mladi sami vidijo probleme in jih s svojimi zamislimi poskušajo rešiti. Tako je nastala tudi zamisel za platformo Unibill, ko se je Povhetu nekega večera po hlačnem žepu valjal papirnati račun.

"Pogledal sem, kaj je, in ga nato vrgel v koš. Kasneje sem ga gledal in razmišljal o tem, ali niso računi problematični za kupce in naravo. S celotno ekipo nam je nato v nekaj minutah uspelo razviti neko smiselno idejo oziroma rešitev in definirali problem. Z mentorico smo se strinjali, da je ideja konkurenčna ter da lahko z njo veliko dosežemo," je pojasnil.

Kljub zanimanju za platformo bo do ustanovitve podjetja in začetka trženja še nekajletna pot, ki jo želijo mladi prehoditi in s tem opraviti globalni preboj v drugačen način dela trgovin.