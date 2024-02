Informativni dnevi fakultete za varnostne vede v Ljubljani

Oglasno sporočilo

Za dijakinje in dijake, ki stojijo pred pomembno življenjsko odločitvijo izbire študijske poti, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru , ki je v Ljubljani, predstavlja izjemno karierno priložnost. S svojim inovativnim pristopom, ki združuje teorijo s prakso, mednarodno usmerjenostjo in širokim naborom strokovno usmerjenih programov, fakulteta študentom odpira vrata v svet varnostnih poklicev.

Foto: UM FVV

Strokovno vodstvo in raznovrstni programi

Izkušeni predavatelji in raznovrstni študijski programi, kot so varnost in policijsko delo, informacijska varnost ter varstvoslovje, zagotavljajo, da študentje razvijejo potrebne kompetence za uspešno karierno pot.

Povezovanje teorije s prakso

Fakulteta stavi na integracijo akademskega znanja z realnimi položaji, kar študentom zagotavlja dragocene praktične izkušnje. Ta pristop omogoča diplomantom, da so pripravljeni za delo v kompleksnih delovnih okoljih.

Foto: UM FVV

Razvijanje globalnih kompetenc skozi mednarodno usmerjenost

Z močnim poudarkom na mednarodni izmenjavi fakulteta študentom nudi priložnosti za pridobivanje izkušenj v tujini, kjer lahko razvijajo jezikovne in medkulturne kompetence.

Foto: UM FVV

Študij v Ljubljani

Študij v Ljubljani v bližini glavne avtobusne in železniške postaje omogoča fleksibilnost in dostopnost študija za študente iz različnih krajev po Sloveniji.



Informativni dan – odločilni korak za bodoče študentke in študente Obisk informativnega dne je idealna priložnost za spoznavanje študijskih programov in praktične preizkuse. Med drugim si boste namreč ogledali kraj kaznivega dejanja, se preizkusili v odvzemu prstnih odtisov in preverili, kako dobro poznate varnost gesel za svoje uporabniške račune!





Vabimo vas na informativne dneve, ki bodo potekali v petek, 16. 2. 2024, ob 10. in 15. uri ter v soboto, 17. 2. 2024, ob 10. uri na fakulteti za varnostne vede v Ljubljani na Kotnikovi ulici 8. Lahko pa se nam pridružiš tudi virtualno! Začnite pot do uspešne kariere z nami: obiščite spletno stran FVV za več informacij.

Naročnik oglasnega sporočila je Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru.